Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году

Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году


Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках своего подкаста GrubbSnax рассказал информацию об игре Star Wars Jedi: Fallen Order 2, которую получил из «источников». По его словам, игра Star Wars Jedi: Fallen Order 2 будет анонсирована в этом году, при этом планируется анонс до мероприятия E3. Как считает Джефф Грабб, анонс может произойти в рамках мероприятия Star Wars Celebration (с 26 по 29 мая) или немного раньше — в день «Звездных войн», который традиционно отмечается 4 мая.

Джефф Грабб отмечает, что игра Star Wars Jedi: Fallen Order 2 планируется к релизу на конец 2022 года. Он указывает, что перенос на 2023 год возможен, если будут сложности с разработкой.

Отметим, что первую часть Star Wars Jedi: Fallen Order анонсировали как раз в рамках Star Wars Celebration. Напомним, что в прошлом году Star Wars Jedi: Fallen Order 2 полноценно оптимизировали до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5, примерно тогда же стало известно, что проект хотят превратить во франшизу (то есть выпустить не одну часть).

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order доступна в подписке EA Play, которая входит в подписку Game Pass Ultimate.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr
Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят
В России предложили ограничить скорость курьеров
В России предложили ограничить скорость курьеров
Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке транзакций
Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы их найти
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0
Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций
Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций
Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC
Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
В новом трейлере показали древо навыков Dying Light 2: Stay Human
В новом трейлере показали древо навыков Dying Light 2: Stay Human
"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны Борисовой с буграми и рытвинами расстроил фанатов
"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны
Подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на платформах Playstation
Подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на платформах Playstation

Топ на сегодня

Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Лунный день сегодня 6 января 2022 года

Еще по теме

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order поразит глубиной, полировкой и жизнью внутри мира «Звёздных войн»
Star Wars Jedi: Fallen Order поставила пару рекордов продаж Electronic Arts
DOOM Eternal стала лидером еженедельного чарта продаж Steam
Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году