Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году





Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках своего подкаста GrubbSnax рассказал информацию об игре Star Wars Jedi: Fallen Order 2, которую получил из «источников». По его словам, игра Star Wars Jedi: Fallen Order 2 будет анонсирована в этом году, при этом планируется анонс до мероприятия E3. Как считает Джефф Грабб, анонс может произойти в рамках мероприятия Star Wars Celebration (с 26 по 29 мая) или немного раньше — в день «Звездных войн», который традиционно отмечается 4 мая.

Джефф Грабб отмечает, что игра Star Wars Jedi: Fallen Order 2 планируется к релизу на конец 2022 года. Он указывает, что перенос на 2023 год возможен, если будут сложности с разработкой.

Отметим, что первую часть Star Wars Jedi: Fallen Order анонсировали как раз в рамках Star Wars Celebration. Напомним, что в прошлом году Star Wars Jedi: Fallen Order 2 полноценно оптимизировали до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5, примерно тогда же стало известно, что проект хотят превратить во франшизу (то есть выпустить не одну часть).

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order доступна в подписке EA Play, которая входит в подписку Game Pass Ultimate.