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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова проводят новогодние праздники с дочкой в Дубае

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова проводят новогодние праздники с дочкой в Дубае

Эмин Агаларов и его бывшая супруга Алена Гаврилова продолжают косвенно подтверждать возобновление отношений — сейчас пара проводит совместный отпуск в Дубае вместе с дочкой Афиной.



Несмотря на то что Эмин и Алена не делают официальных заявлений о примирении, они активно делятся в инстаграме видео и фотографиями с одного и того же курорта — на одном из таких снимков Афина крепко обнимает папу, который держит ее на руках.



О том, что Эмин и Алена, объявившие о расставании после двух лет брака, вновь сошлись, стало известно из новогоднего клипа на песню "31.12", который певец опубликовал на своем YouTube-канале в канун Нового года — в нем он снялся вместе с Аленой и Афиной.


Ранее в интервью Ксении Собчак Агаларов признался, что разошелся с Аленой из-за своего образа жизни и своей бескомпромиссности. В сети звучат предположения, что на решение Эмина вернуться к бывшей жене повлияла работа с психологом, к которому певец и бизнесмен обратился после развода.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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