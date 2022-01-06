Эмин Агаларов и Алена Гаврилова проводят новогодние праздники с дочкой в Дубае

Вадим Карасев

Эмин Агаларов и его бывшая супруга Алена Гаврилова продолжают косвенно подтверждать возобновление отношений — сейчас пара проводит совместный отпуск в Дубае вместе с дочкой Афиной.









Несмотря на то что Эмин и Алена не делают официальных заявлений о примирении, они активно делятся в инстаграме видео и фотографиями с одного и того же курорта — на одном из таких снимков Афина крепко обнимает папу, который держит ее на руках.









О том, что Эмин и Алена, объявившие о расставании после двух лет брака, вновь сошлись, стало известно из новогоднего клипа на песню "31.12", который певец опубликовал на своем YouTube-канале в канун Нового года — в нем он снялся вместе с Аленой и Афиной.





Ранее в интервью Ксении Собчак Агаларов признался, что разошелся с Аленой из-за своего образа жизни и своей бескомпромиссности. В сети звучат предположения, что на решение Эмина вернуться к бывшей жене повлияла работа с психологом, к которому певец и бизнесмен обратился после развода.

Ольга Петелина