Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 января
В ближайшие выходные на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в рамках акции Free Play Days можно будет бесплатно опробовать сразу 3 проекта. Это игры: Battlefield 2042 (доступны версии для Xbox One и Xbox Series X | S), Star Renegades (ранее игра была доступна в Game Pass, из подписки ее убрали в ноябре) и The Sinking City (только в версии для Xbox One, на Xbox Series X | S можно поиграть за счет совместимости).
Напомним, что акция Free Play Days дает возможность бесплатно в течение ограниченного времени опробовать различные игры «золотым» подписчикам Xbox Live. Перечисленные игры будут доступны в период с 6 по 9 января.
The Sinking City
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The Sinking City
The Sinking City — игра-расследование в мире по мотивам вселенной Г. Ф. Лавкрафта, мастера ужасов. Наполовину затонувший городок Окмонт оказался под властью сверхъестественных сил.
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Star Renegades
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Star Renegades
В ваше измерение прибыл сервобот по имени J5T-1N, чтобы предупредить о надвигающемся вторжении таинственной злобной силы, известной как Империум.
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Battlefield 2042
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Battlefield™ 2042 для Xbox One
Battlefield™ 2042 — это шутер от первого лица, в котором серия возвращается к легендарным масштабным сражениям. В недалёком будущем мир охватил хаос.
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Battlefield™ 2042 для Xbox Series X|S
В Battlefield™ 2042 битвы приобретают невиданный ранее размах: на Xbox Series X|S в них могут участвовать до 128 игроков.
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