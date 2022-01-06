Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который моложе ее на 13 лет

Вадим Карасев

41-летняя Ким Кардашьян в настоящее время отдыхает на Багамских островах. Звезда отправилась в свое первое романтическое путешествие с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном, сообщает Super.

Вчера звездную пару засняли папарацци на пристани после того, как они совершили прогулку по Багамским островам на лодке. Ким и Пит отправились туда на частном самолете.

Напомним, в октябре звездную пару застукали в калифорнийском парке аттракционов, где у знаменитостей было свидание. С тех пор говорят об отношениях Ким Кардашьян с комиком, который на 13 лет младше ее.

Официальных заявлений пока никто из них не делал. Тем не менее, Пит и Ким также были замечены в Нью-Йорке, где вместе проводили время, а также на дне рождения Дэвидсона, которое они отмечали вместе с матерью знаменитого семейства Крис Дженнер.

Новый год и Рождество звездная пара встретила порознь - Ким отметила праздники в Лос-Анджелесе с детьми, тогда как Дэвидсон пребывал в Майами, работая с Майли Сайрус на новогодних вечеринках.

Как писал NEWSTES, ранее Канье Уэст после расставания с Ким Кардашьян закрутил роман с 22-летней моделью.