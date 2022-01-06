Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились вместе на Багамы

Вадим Карасев

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились в первое совместное путешествие — 5 января пару сфотографировали вместе на Багамских островах.

О романе 28-летнего комика и 41-летней телезвезды говорят с тех пор, как в октябре в сети появились снимки их свидания в калифорнийском парке аттракционов. С тех пор пара фактически перестала скрывать отношения. Хотя официальных заявлений никто из них не делал, они открыто встречались в Нью-Йорке, и Ким даже присутствовала на дне рождения Пита вместе с мамой Крис Дженнер.





Пит Дэвидсон, Ким Кардашьян, Флэйвор Флэв и Крис Дженнер

В последние дни влюбленным не удавалось видеться — Дэвидсон был занят на работе в Майами, а Кардашьян проводила праздники с детьми в Лос-Анджелесе. Однако оба нашли время друг на друга и начали новый год с совместной поездки на острова.

Тем временем Канье Уэст, с которым Ким решила развестись после семи лет брака, тоже активно ходит на свидания, несмотря на заверения в готовности сделать все ради воссоединения семьи. На днях рэпер в очередной раз вышел в свет с актрисой Джулией Фокс, известной по фильму "Неограненные алмазы" — пара сходила на бродвейское шоу и поужинала в итальянском ресторане.





Ким Кардашьян и Канье Уэст

О том, что Ким и Канье официально разводятся, стало известно в декабре. Сообщается, что паре уже удалось мирно договориться о совместной опеке над детьми — 8-летней Норт, 6-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и 2-летним Псалмом.

Ольга Петелина