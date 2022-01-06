Когда наступит 2022 год по восточному календарю

Вадим Карасев

2022 год пройдет под влиянием Тигра, но в полные права он вступит лишь с началом года по восточному календарю. Эксперты рассказали, когда именно начнется 2022 год на Востоке.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет 2022 год Тигра. Важно помнить, что наиболее сильным влиянием данное животное-покровитель будет обладать не с 1 января, а с даты начала восточного Нового года.

Почему дата Нового года на Востоке меняется

Она связана с изменением фаз Луны. Новый год, кстати, в Китае и в смежных с ним государствах называется Праздником весны. Каждый раз этот праздник проходит на второе Новолуние после зимнего солнцестояния.

Если вы в будущем захотите самостоятельно выяснить, какого числа будет восточный Новый год, то просто отсчитайте два Новолуния в лунном календаре от 21 декабря. Это и будет дата Праздника весны.

Когда начнется 2022 год по восточному календарю

В этот раз новое животное-талисман вступит в силу 1 февраля. Согласно восточным традициям, в этот день нужно стараться проводить как можно больше времени со своими близкими.

Не упустите возможность провести вечер в окружении родственников. Если верить восточным приметам, это привлечет много удачи и поможет сблизиться, обрести больше взаимного доверия перед лицом новых проблем в новом году.

Также в этот день можно дарить подарки. Китайцы любят дарить друг другу деньги, так что вы можете не готовить подарки к 1 февраля, а просто сделать приятный финансовый презент.

Встречать Водяного Тигра необходимо в чистой квартире или доме. Обязательно приберитесь, причем начните с мытья полов и посуды, а затем перейдите плавно к протиранию пыли и наведению порядка. Именно в такой последовательности лучше прибираться перед началом 2022 года по восточному календарю.