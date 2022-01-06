Когда появились военные погоны

00:20 Автор: Дмитрий Литвинов

Погоны для личного состава Советской Армии были введены 6 января 1943 года, но история воинского знака различия гораздо длиннее.

В России погоны на военной одежде появились при Петре Первом. Первоначально они имели практический смысл — с их помощью держался ремень патронной сумки. С 1762 года была предпринята попытка сделать погон средством различения солдат и офицеров.

После революции 1917 года декретом Совнаркома РСФСР были отменены погоны в армии и нашивки во флоте как символ неравенства. Отменены были и воинские звания. Военнослужащие различались лишь по должностям.

В качестве знаков различия в ходе Гражданской войны были введены нашивки на рукава в виде геометрических фигур, обозначавших должность военнослужащего.

День 6 января в истории

Первые знаки отличия в виде пятиконечной звезды поверх венка из лавровой и дубовой веток, с эмблемой в виде плуга и молота в центре, носили красноармейцы на левой стороне груди и на левой петлице.

Во время Великой Отечественной войны в Вооружённых Силах СССР 6 января 1943 года были введены новые знаки различия для личного состава Красной Армии — погоны. Для личного состава Военно-Морского флота они были введены месяцем позже — 15 февраля.

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