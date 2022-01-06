"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны Борисовой с буграми и рытвинами расстроил фанатов

Вадим Карасев

45-летняя Дана Борисова продемонстрировала результат перенесенной недавно пластической операции, шокировав своих подписчиков в инстаграме, сообщает "СтарХит".

Накануне Дана Борисова отправилась отдыхать в Египет, откуда стала выкладывать в соцсети фото в бикини. Однако пользователей Сети ужаснуло тело скандальной телеведущей.



"Дана, ну что ты с собой сделала?! Так некрасиво!", "Не знаю, что красивого после последней операции. Бугры ведь везде!", "Что за дряблость в области живота? А рытвины? Так и должно быть? Худшая реклама врача!", "Врач, липосакция сделана безобразно!" — пишут пользователи Сети.



Тем не менее нашлись и те, кто похвалил за смелость телеведущую, опубликовавшую фото без предварительной обработки в фотошопе.

Сама Дана Борисова, судя по всему, вполне довольна результатами пластики и наслаждается сейчас долгожданным отдыхом.

Прекрасного настроения и с наступающим Рождеством! Отдыхаю с семьей в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой. Солнечно, температура 21–23 градусов, не особо ветрено. Дочь Полина неожиданно очаровала всех местных жителей. Они ходят за ней по пятам и просят ее e-mail, а вот телефон просить, видимо, стесняются. А как вообще настроение? Уже скучаете по трудовым будням?

Как писал NEWSTES, ранее Малиновская назвала Дану Борисову "куском дерьма".