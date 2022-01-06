Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны Борисовой с буграми и рытвинами расстроил фанатов

"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны Борисовой с буграми и рытвинами расстроил фанатов

"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны Борисовой с буграми и рытвинами расстроил фанатов

45-летняя Дана Борисова продемонстрировала результат перенесенной недавно пластической операции, шокировав своих подписчиков в инстаграме, сообщает "СтарХит".

Накануне Дана Борисова отправилась отдыхать в Египет, откуда стала выкладывать в соцсети фото в бикини. Однако пользователей Сети ужаснуло тело скандальной телеведущей.

"Дана, ну что ты с собой сделала?! Так некрасиво!", "Не знаю, что красивого после последней операции. Бугры ведь везде!", "Что за дряблость в области живота? А рытвины? Так и должно быть? Худшая реклама врача!", "Врач, липосакция сделана безобразно!" — пишут пользователи Сети.

Тем не менее нашлись и те, кто похвалил за смелость телеведущую, опубликовавшую фото без предварительной обработки в фотошопе.

Сама Дана Борисова, судя по всему, вполне довольна результатами пластики и наслаждается сейчас долгожданным отдыхом.

Прекрасного настроения и с наступающим Рождеством! Отдыхаю с семьей в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой. Солнечно, температура 21–23 градусов, не особо ветрено. Дочь Полина неожиданно очаровала всех местных жителей. Они ходят за ней по пятам и просят ее e-mail, а вот телефон просить, видимо, стесняются. А как вообще настроение? Уже скучаете по трудовым будням?

Как писал NEWSTES, ранее Малиновская назвала Дану Борисову "куском дерьма".

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы их найти
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0
Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций
Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций
Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC
Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
В новом трейлере показали древо навыков Dying Light 2: Stay Human
В новом трейлере показали древо навыков Dying Light 2: Stay Human
"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны Борисовой с буграми и рытвинами расстроил фанатов
"Липосакция сделана безобразно!": дряблый живот Даны
Подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на платформах Playstation
Подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на платформах Playstation
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 января
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 января 2022 года
На Украине пожаловались на удар под дых от Газпрома
На Украине пожаловались на удар под дых от Газпрома
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который моложе ее на 13 лет
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который

Топ на сегодня

Старейшие предприятия Европы
Старейшие предприятия Европы
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года

Еще по теме

Дана Борисова после пластики похвасталась фигурой
У Даны Борисовой катастрофически не хватает денег
Дана Борисова перекачала жир в интимные зоны
Дана Борисова: «Однажды выпила духи»