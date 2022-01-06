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Люди присылают художнику фото своих любимчиков, и он превращает их в мультяшных героев Диснея

Люди присылают художнику фото своих любимчиков, и он превращает их в мультяшных героев Диснея

Не секрет, что мультфильмы Диснея и их герои помогли сформировать жизнь многих людей. Некоторые из самых очаровательных персонажей-животных с большими глазами и добрыми улыбками научили нас быть любящими, щедрыми и храбрыми. Так что неудивительно, почему так много людей хотят видеть своих любимчиков красочными анимированными существами.

Один художник, Иса Бредт, 23-летний иллюстратор из Нидерландов, делает это возможным. Он является автором известного аккаунта в Instagram под названием «Pet Disneyfication». С 2014 года Иса превращает фото домашних животных, которые присылают ему его подписчики, в иллюстрации в стиле Дисней.

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По материалам: Юмор

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