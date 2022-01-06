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Лучшие угощения к рождественскому столу

Лучшие угощения к рождественскому столу

Рождественский стол принято готовить заранее и делать максимально пышным. Причина в том, что Рождество является одним из самых важных и светлых православных праздников. Более того, в этот день заканчивается весьма длительный Рождественский пост.


Рождество — день радости и позитива. В этот день важно делать добрые дела и оставаться оптимистичными. Чтобы отогнать прочь дурные мысли, можно воспользоваться тремя проверенными методами.

Кутья

Это древнейшее блюдо, которое с незапамятных времен призвано украшать рождественский стол в любой семье. Существует довольно много рецептов этого блюда, но основа его остается неизменной: пшеница и мед. По вкусу можно добавить туда орехов, цукаты, изюм, курагу, миндаль — выбор огромен. Пшеницу можно заменить рисом. Получается довольно вкусное, недорогое и, главное, сытное блюдо. Приготовить его сможет каждый.

Голубцы

Мясо, обернутое в капустные листы, требует определенных навыков в готовке. Вы можете разнообразить приготовление этого блюда. Можно сделать начинку из риса, гречки или тертого картофеля. Очень вкусно делать голубцы со свининой и томатным пюре. Иногда туда добавляют грибы, что придает особой пикантности. Для рождественского стола блюдо просто идеальное, ведь голубцы довольно сытные и при этом легкие.


Запеченные яблоки

С древности запеченные яблоки были одним из лучших угощений на Рождество. Даже это простейшее угощение можно сделать еще более интересным. Вместо простого сахара можно добавить в них мед и орехи. 

Грибной борщ

Первое блюдо для рождественского стола тоже должно быть необычным. Вы можете ознакомиться с необычным рецептом борща с грибами. Вам понадобятся:


одно яйцо;
два с половиной стакана муки;
полкило свежих грибов, белых или шампиньонов — не важно;
сливочное масло (три столовых ложки);
одна морковь;
полкило свеклы;
петрушка;
лук репчатый, две штуки;
две столовые ложки растительного масла;
измельченные сухари.

Приготовление. Бульон делается из свеклы, моркови и петрушки. Варится около 40 минут. Грибы моются и отдельно доводятся до кипения. Далее добавляем в бульон один нарезанный лук, варим еще 20 минут. Второй жарим в масле минут 5-7, добавляем туда сваренные отдельно грибы, сухари, перец.


Из муки, яйца, соли и двух третей стакана воды замешиваем тесто. Раскатываем его тонко, а потом нарезаем на квадратики по 4 сантиметра. Кладем в каждый квадратик немного начинки из грибов и измельченных сухарей, складываем его по диагонали и закрываем края, соединяя противоположные концы. Полученные так называемые «ушки» нужно отварить в кипящей подсоленной воде. После приготовления можно полить маслом.

Далее нужно нарезать свеклу, соединить грибной и овощной бульоны, положить свеклу, перемешать и довести до кипения. Ушки подаются отдельно, а не кладутся в суп.

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По материалам: dailyhoro.ru

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