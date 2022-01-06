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Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками"

Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за пересмотр оценки периодов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в истории страны. Он предложил считать время Речи Посполитой периодом польской оккупации и этноцидом белорусов.

"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность", - передает пресс-служба слова главы государства.

Также политик добавил, что литовцы украли Великое княжество у жителей Белоруссии. Основные атрибуты и признаки государственности у граждан Литвы не свои, уверен президент.

А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык - наш, на нем же написана и Конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности.

Ранее Ruposters писал, что Лукашенко напомнил Литве о зависимости от Белоруссии при торговле с Украиной.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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