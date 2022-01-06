Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за пересмотр оценки периодов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в истории страны. Он предложил считать время Речи Посполитой периодом польской оккупации и этноцидом белорусов.
"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность", - передает пресс-служба слова главы государства.
Также политик добавил, что литовцы украли Великое княжество у жителей Белоруссии. Основные атрибуты и признаки государственности у граждан Литвы не свои, уверен президент.
Ранее Ruposters писал, что Лукашенко напомнил Литве о зависимости от Белоруссии при торговле с Украиной.