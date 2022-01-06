Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками"

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за пересмотр оценки периодов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в истории страны. Он предложил считать время Речи Посполитой периодом польской оккупации и этноцидом белорусов.

"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность", - передает пресс-служба слова главы государства.

Также политик добавил, что литовцы украли Великое княжество у жителей Белоруссии. Основные атрибуты и признаки государственности у граждан Литвы не свои, уверен президент.

А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык - наш, на нем же написана и Конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности.

Ранее Ruposters писал, что Лукашенко напомнил Литве о зависимости от Белоруссии при торговле с Украиной.