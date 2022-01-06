Лунный день сегодня 6 января 2022 года

Вадим Карасев

Лунный календарь на каждый день — отличный помощник в повседневных делах. С ним любые ваши начинания могут обернуться успехом. Астрологи рассказали, чего ждать и к чему готовиться сегодня.

Согласно астрологическим прогнозам, это отличный день для реализации задуманного. Если вы долго не могли что-то сделать, то этот момент для вас наконец настал: Луна даст силы и энергию для достижения успеха в любой сфере. Главное условие успеха — неспешность и победа над беспокойством.

Фаза Луны: растущая Луна переходит в Знак Рыб. Она еще не успела набрать силу, поэтому день можно считать благоприятным, ведь диссонанса со стихией Воды не будет. 5 лунный день будет весьма гармоничным и позитивным. Это удачный момент для важных дел и самосовершенствования.

Магнитные бури 6 января: магнитная активность близка к нулю, так что магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

духовные практики;отдых;сострадание;открытость;выполнение обязанностей;пунктуальность.недостаток отдыха;общение с негативными людьми;лесть, притворство.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня заняться делами по дому и выбросить старые вещи: это поможет избавиться от негативной энергетики, что невероятно важно в начале фазы роста. Поощряются любые виды домашних дел, начиная от приятных хлопот и заканчивая генеральной уборкой. Наводить чистоту рекомендуется только с помощью воды, причем сначала стоит помыть пол, а уже потом переходить к удалению пыли.

Одежда и талисманы в этот четверг

Когда Луна в Рыбах, в любви ожидается повышение активности, а это значит, что сегодня нужно выглядеть привлекательно не только в собственных глазах, но и в глазах противоположного пола. Самыми полезными станут вещи и аксессуары водных оттенков (зеленого, бирюзового, синего, голубого и черного).

Из камней-талисманов лучше отдавать предпочтение минералам стихии Воды: аксиниту, флюориту, аквамарину, авантюрину, бирюзе и лунному камню. Из украшений полезно будет отдать предпочтение платиновым изделиям, так как они тоже отлично сочетаются со стихией Воды.

Финансы и работа 6 января

Астрологи предупреждают, что сегодня нам очень пригодится энергетическая защита: она отразит негативное воздействие со стороны негативных людей. Их будет не много, но они могут разрушить идиллию и нарушить наши планы. Желательно проявлять меньше эмоциональности в работе, чтобы пустить энергию в дела.





Будьте готовы к приятным новостям. Многим 10 октября могут поступить заманчивые предложения, которые в будущем обязательно принесут внушительную прибыль. Кредитов желательно не брать. Полезно будет сокращать расходы на бесполезные вещи и услуги. Сегодня есть вероятность того, что вы осознаете свои финансовые ошибки.

Любовь и общение в 5 лунный день

Нас ждет насыщенный эмоциями день, который оставит особый след в памяти. Люди будут любить и ценить друг друга. Это хорошо, но не стоит пользоваться добротой окружающих. Старайтесь как принимать добро, так и отдавать его. Луна в Рыбах — это время сострадания, доброты, открытости и сочувствия.

Сегодня легко понять и простить даже тех, кто нас очень сильно обидел в прошлом. Поэтому смотрите шире и глубже, не рубите с плеча. Осудив кого-то, вы лишь отпугнете от себя удачу. Лучше сделать что-то хорошее для других, чем искать выгоду. Подарите близким тепло, доброту и заботу.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Нас ждет период высокой чувствительности, как обычно и бывает в дни пребывания луны в Рыбах. Обычно в такие дни нас начинают переполнять теплые чувства. Луна наделяет нас сильными эмоциями, интуицией, умением находить ответы на жизненные вопросы. Это хорошее время для молитв и медитаций.

Сегодня можно отвлечься от проблем и обновить свою энергетику. Если вы будете работать, повышенная активность точно станет лишней. Не отказывайтесь от выполнения обязанностей: важные дела все еще требуют внимания, а вот переутомляться точно не стоит.