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Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC

Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC


На The Game Awards 2021 компания Microsoft объявила, что меняет название подписки Xbox Game Pass для PC. Это было обыграно в рамках шуточного видео (его можно видеть ниже), поскольку само название изменилось незначительно:



Было: Xbox Game Pass для PC



Стало: PC Game Pass

В рамках интервью ROG Global (о чем сообщает Gamespot) компания Microsoft в лице Джейсона Бомонта объяснила свое решение сменить название подписки Game Pass для компьютеров. По его словам, новое название должно быть более понятно для пользователей, которые не знают, что такое Game Pass в целом:

Это всегда знак, когда все внутри [команды] называют что-то одним именем, а внешне [для аудитории] это называется другим именем [речь о том, что подписку уже называли PC Game Pass внутри команды Xbox]. Так что внутренне мы всегда думали: «PC Game Pass», а затем, наконец, кто-то сказал: «Почему бы нам просто не назвать это так?»

[…] Мы много слышали от игроков сообщений, вроде: «Послушайте, люди не понимают, что в Game Pass есть игры для PC». Люди думали, что им нужен Xbox [чтобы играть в проекты Game Pass]. Но это не так. У нас была эта путаница, поэтому мы просто изменили название. Теперь это PC Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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