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Мурашко сообщил о случаях заражения «омикроном» среди не покидавших страну россиян

Мурашко сообщил о случаях заражения «омикроном» среди не покидавших страну россиян

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:34  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы в российских регионах у людей, не покидавших страну, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает 6 января ТАСС.

Штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон». Позже ряд стран запретил въезд из южных государств Африки. Ограничения ввела и Россия.

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«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал Мурашко на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что омикрон-штамм коронавируса может активнее и быстрее поражать бронхи и лёгкие, однако симптомы схожи с сезонным ОРВИ.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что из-за сильной заразности штаммы «омикрон» и «дельта» могут вызвать новую волну пандемии COVID-19. 



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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