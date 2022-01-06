Мужчина двигал диван в своем доме и неожиданно повалился в колодец, а потом решил спуститься туда

Кристофер Таун вызвался помочь товарищу, который хотел сделать мебельную перестановку. Первый предмет, который двигали парни – шкаф. Когда мебель была отодвинута, один из них увидел люк.

Он открыл его и обнаружил тайный ход, ведущий к колодцу. На объекте были выполнены выступы, напоминающие ступени.

Кристофер, не посоветовавшийся с товарищем, и поставил ногу на первую ступень, подскользнулся и провалился вниз. Приятель, который вернулся в помещение, увидел, что друга нет, и сразу понял, что что-то пошло не так.

Посмотрев внутрь, мужчина увидел товарища, который стоял в воде. Благо в другой комнате обнаружился крепкий канат, который и использовал второй парень, чтобы вытащить Тауна.

Когда мужчины пришли в себя, они вызывали спасателей. Владелец здания проверил дом, и стало известно, что этом коттеджу более 150 лет. Согласно историческим справкам, колодец ранее располагался рядом со строением, но после того, как здание было увеличено, отверстие небрежно покрыли досками.