На строительство спортивных объектов в регионах направят более 6 млрд рублей

18:34 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: Правительство России

Более шести миллиардов рублей будет направлено в ближайшие три года в регионы на создание спортивной инфраструктуры — соответствующие распоряжения подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается 6 января на сайте кабмина.

В частности, более 1,6 миллиарда рублей направят на завершение строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, где в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. Там же состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата. В будущем на ледовой арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Арену начали строить в 2019 году, работы завершатся в этом году.

Свердловской области компенсируют расходы на проект Деревни Универсиады-2023

Ярославская область в течение двух ближайших лет получит более 1,8 миллиарда рублей. С помощью федеральных средств к следующему году в столице региона построят волейбольный центр.

Также в ближайшие два года свыше 1,5 миллиарда рублей поступит в Ивановскую область — эти средства пойдут на строительство Дворца водных видов спорта в Иваново.

В Башкирию в 2022-2024 годах направят 1,1 миллиарда рублей. Деньги пойдут на строительство международного центра спортивной борьбы в Уфе.

Ранее сообщалось, что Правительство возместит Свердловской области затраты на создание проекта Деревни для участников Всемирной летней универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 914,6 миллиона рублей.

#спорт #строительство #в регионах

826