На Украине пожаловались на удар под дых от Газпрома

Вадим Карасев

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что действия российского "Газпрома", среди которых отмена реверса газа из Венгрии и сокращение прокачки в Словакию, — это удар "под дых" Украине. По его мнению, снабжение страны газом находится под угрозой, но элита государства предпочитает этого не замечать.

"Газпром" нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии, затем сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии", — написал эксперт в своей колонке для издания "Главред".

Украина не может сейчас обеспечить себя дешевым топливом, уточнил он. Причиной этому являются виртуальный реверс газа, которым занимаются власти, и отказ от закупок топлива у России.

Другие страны теряют интерес к украинской ГТС, так как они ее не контролируют, а стало быть, и не могут использовать как аргумент для "выторговывания" низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины.

Ситуация может сложиться таким образом, что стране придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме" на территорию республики, добавил экономист.

Ранее Ruposters писал, что транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился.