Навечерие Рождества Христова: Рождественский Сочельник 6 января 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня важный день, ведь этим вечером наступает Рождественский Сочельник. Пришло время узнать, каковы главные церковные традиции этого дня и чему он посвящен.

Рождество — первый двунадесятый православный праздник 2022 года. Сегодня отмечается его канун — время, когда только-только появился на свет Иисус Христос, но об этом еще никто не знал. Не забывайте, что сегодня все еще актуален пост.

Смысл Навечерия Рождества Христова

Рождественский Сочельник — это время трепетного ожидания пришествия в мир Спасителя нашего, Иисуса Христа. Это событие, которого с нетерпением ждут все православные люди мира. Когда зажигается первая звезда, это значит, что младенец Христос наконец родился. Это связано с библейской Восточной звездой, которую увидели волхвы.

Уставом церкви не предписано не есть до появления первой звезды, но многие люди следуют этой негласной традиции до сих пор. Как только на небе появилась звезда, можно поесть постную еду. Мясо и прочую скоромную пищу можно будет есть только на следующий день.

Традиции Навечерия Рождества Христова

Сегодня, 6 января, важно есть в умеренных количествах, причем только сочиво или, как еще называют это предпраздничное постное блюдо, кутью. В одной из статей мы рассказывали о том, из чего ее делают. Полноценные обеды и ужины заменяются легкими перекусами.

После появления первой звезды принято делать праздничный стол, но не такой, как 7 января. Сегодня важно, чтобы все блюда были постными.

Сегодня мало кто задумывается о том, что нельзя, а что, наоборот, необходимо делать в такие праздники. Безусловно, порой сложно уделить целый день соблюдению правил и канонов Сочельника, и тем не менее верующие по сей день считают, что именно эти самоограничения помогут обрести счастье и благополучие.

На протяжении долгого времени формировались определенные рекомендации и запреты, многие из которых церковнослужители советуют неукоснительно соблюдать в этот день:

Не ссорьтесь и не ругайтесь, а также отложите любую тяжелую работу и уборку. Все важные дела необходимо закончить до Сочельника.

Праздник лучше встречать дома, в кругу родственников. Согласно приметам, люди, которые находятся в этот день далеко от близких, будут испытывать трудности в течение всего года.

Нельзя садиться за стол в грязной одежде. В Рождественский Сочельник принято одеваться празднично, нарядно. Лучше, чтобы это была белая одежда.