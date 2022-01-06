Не пропустите игру Outer Wilds, которую добавили в Game Pass





Сегодня подписка Xbox Game Pass пополнилась сразу 3 новыми проектами. Среди них есть игра Outer Wilds, которая может оказаться незаметной на фоне трилогии Mass Effect: Legendary Edition, но она тоже заслуживает внимания.

Игра вышла еще в 2019 году — она получила отличную критику и множество наград в тот год. Проект был номинирован на три награды в рамках The Game Awards 2019 и на шесть наград в рамках Golden Joystick Awards того же года. В 2020 году игра получила звания «Лучшая игра» и «Оригинальная игра» в рамках Премии Британской Академии в области видеоигр. У издания Polygon игра Outer Wilds входит в список лучших проектов десятилетия. Сейчас у Outer Wilds рейтинг в 86 баллов из 100 на сайте Opencritic, 85% рецензентов рекомендуют игру.

Outer Wilds — это игра про исследования, в которой предстоит изучать планетную систему, которая каждые 22 минуты погибает. Игрок по сути заперт во временной петле, при этом с каждым прохождением он может узнать все новые тайны и детали сюжета. Прохождение игры Outer Wilds занимает 10-15 часов, если говорить об основном сюжете. Если есть желание полностью разгадать все загадки и найти все подсказки — на это уйдет около 20-25 часов.

Игру Outer Wilds хорошо пройти именно по Game Pass, поскольку реиграбельность у нее практически нулевая. Ранее игра Outer Wilds уже была доступна в подписке Game Pass, а игроки на Xbox One даже имели возможность ее получить бесплатно. Теперь же проект возвращается в подписку — это хорошая возможность сыграть в него тем, кто ранее пропустил проект.

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Отметим, что для игры Outer Wilds есть отличное дополнение Outer Wilds: Echoes of the Eye, которое тоже проходится примерно за 10 часов. Оно не входит в версию, которая включена в Game Pass, его можно докупить отдельно.

Outer Wilds

Outer Wilds – приключения в открытом мире, попытка разгадать тайну неведомой солнечной системы в бесконечно повторяющейся петле времени.

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Outer Wilds: Echoes of the Eye

Странное спутниковое фото, которому нет объяснения. Новая музейная выставка, помечающая начало последнего путешествия в неизведанное. Потянуть за эту ниточку, пуститься на поиски и разгадать величайший секрет солнечной системы? Или есть знания, которым лучше оставаться во мраке?

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