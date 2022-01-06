Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Не пропустите игру Outer Wilds, которую добавили в Game Pass

Не пропустите игру Outer Wilds, которую добавили в Game Pass


Сегодня подписка Xbox Game Pass пополнилась сразу 3 новыми проектами. Среди них есть игра Outer Wilds, которая может оказаться незаметной на фоне трилогии Mass Effect: Legendary Edition, но она тоже заслуживает внимания.

Игра вышла еще в 2019 году — она получила отличную критику и множество наград в тот год. Проект был номинирован на три награды в рамках The Game Awards 2019 и на шесть наград в рамках Golden Joystick Awards того же года. В 2020 году игра получила звания «Лучшая игра» и «Оригинальная игра» в рамках Премии Британской Академии в области видеоигр. У издания Polygon игра Outer Wilds входит в список лучших проектов десятилетия. Сейчас у Outer Wilds рейтинг в 86 баллов из 100 на сайте Opencritic, 85% рецензентов рекомендуют игру.

Outer Wilds — это игра про исследования, в которой предстоит изучать планетную систему, которая каждые 22 минуты погибает. Игрок по сути заперт во временной петле, при этом с каждым прохождением он может узнать все новые тайны и детали сюжета. Прохождение игры Outer Wilds занимает 10-15 часов, если говорить об основном сюжете. Если есть желание полностью разгадать все загадки и найти все подсказки — на это уйдет около 20-25 часов.

Игру Outer Wilds хорошо пройти именно по Game Pass, поскольку реиграбельность у нее практически нулевая. Ранее игра Outer Wilds уже была доступна в подписке Game Pass, а игроки на Xbox One даже имели возможность ее получить бесплатно. Теперь же проект возвращается в подписку — это хорошая возможность сыграть в него тем, кто ранее пропустил проект.


Watch this video on YouTube

Отметим, что для игры Outer Wilds есть отличное дополнение Outer Wilds: Echoes of the Eye, которое тоже проходится примерно за 10 часов. Оно не входит в версию, которая включена в Game Pass, его можно докупить отдельно.

Outer Wilds

Outer Wilds – приключения в открытом мире, попытка разгадать тайну неведомой солнечной системы в бесконечно повторяющейся петле времени.
Перейти в Microsoft Store

Outer Wilds: Echoes of the Eye

Странное спутниковое фото, которому нет объяснения. Новая музейная выставка, помечающая начало последнего путешествия в неизведанное. Потянуть за эту ниточку, пуститься на поиски и разгадать величайший секрет солнечной системы? Или есть знания, которым лучше оставаться во мраке?
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Таджикистан и Армения отправят около 270 военных в Казахстан
Таджикистан и Армения отправят около 270 военных в Казахстан
Хидео Кодзима создает «ААА-проект для каждого» и «небольшой проект»
Хидео Кодзима создает «ААА-проект для каждого» и «небольшой проект»
Не пропустите игру Outer Wilds, которую добавили в Game Pass
Не пропустите игру Outer Wilds, которую добавили в Game Pass
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова проводят новогодние праздники с дочкой в Дубае
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова проводят новогодние праздники с
Когда наступит 2022 год по восточному календарю
Когда наступит 2022 год по восточному календарю
Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией белорусской земли поляками"
Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой "оккупацией
Цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола заседания ФРС
Цена биткоина упала ниже $43 000 на фоне публикации протокола
Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина
Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились вместе на Багамы
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились вместе на Багамы
Лучшие угощения к рождественскому столу
Лучшие угощения к рождественскому столу
Мужчина двигал диван в своем доме и неожиданно повалился в колодец, а потом решил спуститься туда
Мужчина двигал диван в своем доме и неожиданно повалился в колодец, а
Навечерие Рождества Христова: Рождественский Сочельник 6 января 2022 года
Навечерие Рождества Христова: Рождественский Сочельник 6 января 2022

Топ на сегодня

Старейшие предприятия Европы
Старейшие предприятия Европы
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Записались на ноготочки: как мужской маникюр стал главным бьюти-трендом нашего времени
Записались на ноготочки: как мужской маникюр стал главным
Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса
Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса

Еще по теме

Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
В Townscaper из Game Pass можно получить все достижения за 4 минуты
В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4