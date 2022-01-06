Новый геймплей The Anacrusis — игра будет в Game Pass в день релиза





Разработчики игры The Anacrusis, которая должна появиться в Game Pass уже на следующей неделе 13 января, объявили, что их проект будет поддерживать технологию DLSS от NVIDIA. Вместе с этим, был представлен новый трейлер с геймплеем, который можно посмотреть ниже. В геймплее демонстрируются перестрелки, которые ждут игроков в The Anacrusis.

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Напомним, что The Anacrusis — это кооперативный шутер до 4 игроков, в котором игрокам предстоит сражаться с инопланетными существами. Как отмечают разработчики, в игре The Anacrusis будет «AI-директор, который постоянно адаптирует сложность и интенсивность сражений в зависимости от успехов вашей команды».

Игра The Anacrusis выходит 13 января на Xbox в рамках Game Preview с 3 эпизодами. Разработчики обещают активно развивать проект, основываясь на отзывах игроков.