Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 января 2022 года

Вадим Карасев

Наступает новый день, в который нас могут ожидать новые препятствия на пути. Эксперты в области нумерологии считают, что проблем будет немного. Старайтесь следовать советам нумерологов, чтобы достичь успеха во всех сферах.

Это благоприятный день, который будет наполнен позитивными эмоциями, радостью. Многим из нас удастся устранить негативные привязки и победить хандру, сомнения, страхи и неуверенность в себе.

Число-покровитель 6 января 2021 года

Чтобы узнать сегодняшнее число-покровитель, необходимо сложить все цифры текущей даты, а также прибавить к ним порядковый номер дня недели. Сегодня четверг, поэтому в конце прибавляем 4: 6+0+1+2+0+2+2+4=17. 1+7=8.

Число 8 правит миром. Данное число относится к финансовым покровителям. Это довольно благоприятное совпадение, ведь согласно мнению экспертов, четверг часто является одним из лучших дней для шопинга. Восьмерка подскажет нам, как можно решить насущные проблемы. Это число, которое будет на стороне честных и открытых людей. Сегодняшний день легко можно назвать одним из самых удачных в плане работы. Именно поэтому главным символом дня становится скарабей, олицетворяющий богатство и достаток.





События 6 января из прошлого

6 января 1579 года произошло заключение Аррасской унии, что послужило началом процесса объединения Нидерландов. Это хороший день для того, чтобы объединяться в группы, а не быть одиночками.

6 января 1978 года государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого. Это отличный день для преподнесения подарков.

6 января 2015 года произошло открытие экзопланеты с самым высоким индексом подобия Земле. Ее назвали Kepler-438 b. Восьмерка любит новые открытия и всегда поощряет научных работников и творческих людей.

Советы нумерологов на этот четверг

При желании сегодня можно заняться приятными домашними делами. Восьмерка любит, когда люди приводят в порядок свое жилище. Есть лишь важный нюанс — лучше не перегружать себя делами, не заставлять близких помогать вам.

Не нужно сегодня также думать о плохом. Все негативное пусть остается в прошлом. Сегодня нужно больше улыбаться.

Благоприятными будут любые покупки. Можно тратить деньги на развлечения, на подарки, романтические жесты. Энергетика Восьмерки это поощряет.

В отношениях на расстоянии могут проявиться проблемы. Лучше не давать обещаний человеку, который находится от вас далеко.

Восьмерка активизирует наши сильные качества в сфере работы и бизнеса. Это очень продуктивный день для работы. На горизонте могут возникнуть новые возможности.

В работе и бизнесе сегодня лучше следовать традиционным методикам увеличения дохода, например, «больше работаешь — больше получаешь». Не стоит изобретать заново колесо, придумывая изощренные способы достижения успеха.

Талисманы удачи на 6 января

Изображение четырехлистного клевера. Оно приносит удачу, а сегодня удача нам пригодится. Комбинируйте этот талисман с одеждой синего и черного цвета. Эти оттенки улучшают интуицию, поэтому находить решения в сложных ситуациях будет куда легче.





Золотые украшения. Золото — металл смелых и амбициозных людей, а также символ финансового успеха.