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Папа римский Франциск обвинил в эгоизме тех, кто вместо детей заводит домашних питомцев

Папа римский Франциск обвинил в эгоизме тех, кто вместо детей заводит домашних питомцев

Папа римский Франциск на аудиенции в Ватикане 5 января заявил, что люди, выбирающие вместо детей завести домашних питомцев, проявляют таким образом эгоизм.

Сегодня мы наблюдаем такую форму эгоизма в нашем обществе. Люди не стремятся заводить детей. Максимум они хотят одного, но не больше. При этом они заводят по две собаки, по два кота, которые заменяют им ребенка. Да, это звучит смешно, но это правда,

— цитирует Франциска The Guardian.

Папа добавил, что отрицание ценностей отцовства и материнства делает людей менее человечными. В результате общество только стареет и становится менее гуманным.

Тем парам, которые хотят, но не способны завести своего ребенка, 85-летний Франциск посоветовал рассмотреть вариант усыновления. По мнению понтифика, бояться родительских обязанностей не стоит, потому что хоть рождение ребенка и сопряжено с рисками, но еще более рискованно не иметь детей вовсе.


Ранее в декабре Франциск дал советы по укреплению отношений супружеским парам. В своем предновогоднем обращении он признал, что из-за пандемии в семьях может возникать больше конфликтов, и призвал супругов относиться друг к другу с большим терпением. Понтифик назвал три слова, которые, по его мнению, помогут сберечь отношения: это слова "спасибо", "пожалуйста" и "прости".

Также в декабре он сказал, что считает секс вне брака менее тяжким грехом, чем гордыня и ненависть.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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