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Подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на платформах Playstation

Подписку Ubisoft+ не планируют выпускать на платформах Playstation


Вчера Ubisoft и Microsoft объявили, что подписка Ubisoft+, которая дает доступ к более чем 100 играм, доберется до консолей Xbox. Пока подробностей о подписке мало — нет цены, даты выпуска, списка доступных по ней игр и прочего. Ubisoft подтвердила только два момента — Ubisoft+ не станет частью Game Pass и не выйдут на других консолях, по крайней мере сейчас.

Портал pushsquare со ссылкой на Ubisoft отмечает, что издательство заявило об отсутствии планов в данный момент выпускать Ubisoft+ на Playstation 4 и Playstation 5:

В настоящее время не о чем рассказывать про другие платформы.

Таким образом, на момент запуска Ubisoft+ станет консольным эксклюзивом Xbox. Отметим, что подобным образом на Xbox стартовала подписка EA Play, которая раньше называлась EA Access. На консолях Playstation подписка EA Play вышла только 5 лет спустя.

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По материалам: newxboxone

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