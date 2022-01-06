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Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика

Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика

В центре Алма=Аты продолжаются столкновения протестующих с полицией. В ходе митингов как минимум несколько десятков полицейских получили травму, также в Сети появился ролик, на котором видно, как люди отобрали у одного из силовиков автомат.

Власти ввели в городе режим чрезвычайного положения и комендантский час. Беспорядки в Казахстане продолжаются четвертый день, они начались из-за повышения цен на сжиженный газ.

Президент страны возложил вину за случившееся на правительство, ушедшее в отставку 5 января. По словам главы государства, оно не справилось со сдерживанием инфляции. Также ответственность лежит на компаниях "Казмунайгаз" и "Казахгаз", добавил он. Глава республики поручил на полгода ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель — стоимость топлива в регионах для населения должна быть не выше, чем в конце 2020 года.

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По материалам: uposters.ru

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