Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций





В Microsoft Store завершилась крупная новогодняя распродажа, которая длилась более 2 недель. Вместе с тем, стартовала обычная еженедельная распродажа, которая продлится до 11 января, и распродажа «Последний шанс». В рамках распродажи «Последний шанс» можно купить больше 230 игр и DLC для Xbox One и Xbox Series X | S со скидками. Ниже можно видеть полный список игр, которые предлагаются по сниженным ценам.

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 74,2 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Набор 2K Ball N’ Brawl$59.994451 руб.$29.992225 руб.50%ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition$84.996306 руб.$21.241576 руб.75%Alien: Isolation$29.992225 руб.$5.99444 руб.80%Alien: Isolation — Коллекция$39.992967 руб.$7.99593 руб.80%AO Tennis 2$54.994080 руб.$10.9809 руб.80%Ary and the Secret of Seasons$39.992967 руб.$9.9735 руб.75%Assassin’s Creed IV Black Flag$29.992225 руб.$11.99890 руб.60%Assassin’s Creed® Вальгалла$59.994451 руб.$29.992225 руб.50%Набор Assassin’s Creed Вальгалла + Immortals Fenyx Rising$109.998161 руб.$49.493672 руб.55%Набор Assassin’s Creed Вальгалла + Watch Dogs: Legion$129.999645 руб.$58.494340 руб.55%Assassin’s Creed Вальгалла Gold Edition$99.997419 руб.$49.993709 руб.50%Assassin’s Creed Вальгалла Ultimate Edition$119.998903 руб.$59.994451 руб.50%BATMAN™: Рыцарь Аркхема$19.991483 руб.$7.99593 руб.60%Batman: Рыцарь Аркхема — Сезонный абонемент$19.991483 руб.$4.9364 руб.75%Batman: Return to Arkham$19.991483 руб.$5.9438 руб.70%Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle$35.492633 руб.$14.11046 руб.60%Beast Quest$19.991483 руб.$1.9141 руб.90%BEN 10: мощное приключение!$39.992967 руб.$15.91180 руб.60%Blackguards 2$19.991483 руб.$4.9364 руб.75%Blasphemous$24.991854 руб.$6.24463 руб.75%Вспыш и чудо-машинки: Гонщики Эксл Сити$39.992967 руб.$29.92219 руб.25%Book of Demons$24.991854 руб.$12.4920 руб.50%Brothers: a Tale of Two Sons$19.991483 руб.$3.9289 руб.80%Bulletstorm: Full Clip Edition$39.992967 руб.$5.99444 руб.85%Комплект: South Park™ : The Stick of Truth™ + The Fractured but Whole™$79.995935 руб.$26.391958 руб.67%Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3$44.993338 руб.$33.742504 руб.25%Carnival Games®$39.992967 руб.$9.9735 руб.75%Тачки 3: Навстречу Победе$39.992967 руб.$7.9586 руб.80%CODE VEIN Deluxe Edition$89.996677 руб.$17.991335 руб.80%Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack$29.992225 руб.$14.91106 руб.50%Crown Trick$19.991483 руб.$7.9586 руб.60%Dead Alliance™$29.992225 руб.$4.49333 руб.85%Degrees of Separation$19.991483 руб.$5.9438 руб.70%Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil$44.993338 руб.$33.742504 руб.25%Devil May Cry 5 Special Edition$34.992596 руб.$26.241947 руб.25%Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle$44.993338 руб.$22.491669 руб.50%DRAGON BALL XENOVERSE$39.992967 руб.$5.99444 руб.85%DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition$89.996677 руб.$29.692203 руб.67%Dragon’s Dogma: Dark Arisen$29.992225 руб.$8.9660 руб.70%Спирит Большое приключение Лаки$39.992967 руб.$23.91773 руб.40%Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour$23.981779 руб.$3.5260 руб.85%Dungeons 3 — Complete Collection$39.992967 руб.$19.991483 руб.50%Dying Light: Platinum Edition$49.993709 руб.$14.991112 руб.70%Eldest Souls$19.991483 руб.$12.9957 руб.35%Extinction: Deluxe Edition$39.992967 руб.$5.99444 руб.85%F1® 2021$59.994451 руб.$23.991780 руб.60%F1® 2021 — издание Deluxe$74.995564 руб.$29.992225 руб.60%F1® 2021 — улучшение до издания Deluxe$19.991483 руб.$7.9586 руб.60%FAR CRY® 6$59.994451 руб.$35.992670 руб.40%Far Cry® 6 Gold Edition$99.997419 руб.$59.994451 руб.40%Far Cry® 6 Ultimate Edition$119.998903 руб.$71.995342 руб.40%Fast & Furious: Spy Racers Подъём SH1FT3R$39.992967 руб.$29.92219 руб.25%God’s Trigger$14.991112 руб.$7.4549 руб.51%Golf With Your Friends$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%Grow: Song of the Evertree$12.49927 руб.$8.3616 руб.34%Hell Let Loose$39.992967 руб.$29.992225 руб.25%How To Survive 2$14.991112 руб.$2.99222 руб.80%How to Survive: Storm Warning Edition$19.991483 руб.$3.9289 руб.80%Hunting Simulator 2 Xbox One$59.994451 руб.$23.991780 руб.60%Hunting Simulator 2 Xbox Series X|S$59.994451 руб.$29.992225 руб.50%Hunting Simulator 2: Elite Edition Xbox Series X|S$79.995935 руб.$39.992967 руб.50%Immortal Realms: Vampire Wars$39.992967 руб.$17.991335 руб.55%Immortals Fenyx Rising™$59.994451 руб.$20.991557 руб.65%In Sound Mind$34.992596 руб.$22.71684 руб.35%Indivisible$39.992967 руб.$9.99741 руб.75%Injustice™ 2$39.992967 руб.$13.19979 руб.67%Набор «Ultimate»$39.992967 руб.$5.9438 руб.85%Judgment$39.992967 руб.$23.91773 руб.40%Джуманджи: Игра$39.992967 руб.$15.91180 руб.60%JUMP FORCE — Deluxe Edition$89.996677 руб.$8.99667 руб.90%Just Cause 3$19.991483 руб.$2.99222 руб.85%Just Cause 3: XXL Edition$29.992225 руб.$4.49333 руб.85%Just Cause 4 — Полное издание$69.995193 руб.$13.991038 руб.80%Just Cause 4. Абонемент для дополнений$29.992225 руб.$7.4549 руб.75%Just Cause 4. Золотое издание$59.994451 руб.$11.99890 руб.80%Just Cause 4: Новая обойма$39.992967 руб.$7.99593 руб.80%LEGO® Batman™ 3: Покидая Готэм$19.991483 руб.$3.99296 руб.80%Сезонный билет LEGO Batman 3$14.991112 руб.$3.7275 руб.75%LEGO® Суперзлодеи DC$59.994451 руб.$14.991112 руб.75%LEGO® Сезонный абонемент для игры «Суперзлодеи DC»$14.991112 руб.$3.7275 руб.75%LEGO Marvel Super Heroes$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%LEGO® Marvel Super Heroes 2$19.991483 руб.$3.99296 руб.80%Сезонный абонемент LEGO® Marvel Super Heroes 2$14.991112 руб.$4.4326 руб.71%LEGO® Marvel’s Мстители$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%Сезонный абонемент на Мстителей LEGO® Marvel$9.99741 руб.$3.2237 руб.68%LEGO® ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ™: Пробуждение Силы$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%Сезонный абонемент для игры «LEGO® Star Wars™: Пробуждение силы»$9.99741 руб.$3.2237 руб.68%LEGO® Хоббит™$39.992967 руб.$13.19979 руб.67%Life is Strange 2: полное издание$31.952371 руб.$12.78948 руб.60%Life is Strange: True Colors$59.994451 руб.$38.992893 руб.35%Life is Strange: True Colors — Deluxe Edition$69.995193 руб.$45.493375 руб.35%Life is Strange: True Colors — Ultimate Edition$79.995935 руб.$63.994748 руб.20%Little Nightmares$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%Little Nightmares II$29.992225 руб.$20.091491 руб.33%Lords of the Fallen$19.991483 руб.$1.99148 руб.90%Lords of the Fallen Полное цифровое издание$29.992225 руб.$2.99222 руб.90%Lost Words: Beyond the Page$14.991112 руб.$7.4549 руб.51%Мстители Marvel$39.992967 руб.$15.991186 руб.60%«Мстители Marvel»: издание «Финал»$59.994451 руб.$26.992003 руб.55%Memories of Mars$19.991483 руб.$4.9364 руб.75%Средиземье™: Тени Мордора™ — Золотое издание$19.991483 руб.$7.9586 руб.60%Средиземье™: Тени войны™$49.993709 руб.$16.491224 руб.67%Набор дополнений$39.992967 руб.$7.9586 руб.80%Monster Energy Supercross 3 — Special Edition$69.995193 руб.$13.991038 руб.80%Monster Energy Supercross — The Official Videogame 3$49.993709 руб.$9.99741 руб.80%MONSTER HUNTER: WORLD™$19.991483 руб.$14.991112 руб.25%Monster Hunter World: Iceborne, расшир. Издание$39.992967 руб.$29.992225 руб.25%Monster Sanctuary$19.991483 руб.$6.9512 руб.65%Mortal Kombat 11$49.993709 руб.$17.491298 руб.65%Mortal Kombat 11 — Боевой набор 1$19.991483 руб.$9.9735 руб.50%Mortal Kombat 11 — Боевой набор 2$14.991112 руб.$7.4549 руб.51%Ultimate-комплект с дополнениями для Mortal Kombat 11$49.993709 руб.$19.91477 руб.60%Дополнение Mortal Kombat 11: Последствия$39.992967 руб.$15.91180 руб.60%Mortal Kombat X$19.991483 руб.$6.59489 руб.67%Набор XL$24.991854 руб.$7.4549 руб.70%MotoGP™20$49.993709 руб.$7.49556 руб.85%Moving Out$24.991854 руб.$6.24463 руб.75%MXGP 2020 — The Official Motocross Videogame$59.994451 руб.$14.91106 руб.75%Мой Друг Свинка Пеппа$39.992967 руб.$29.92219 руб.25%MY HERO ONE’S JUSTICE 2$59.994451 руб.$19.791468 руб.67%MY HERO ONE’S JUSTICE 2 Deluxe Edition$74.995564 руб.$24.741836 руб.67%NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto$49.993709 руб.$14.991112 руб.70%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER$59.994451 руб.$5.99444 руб.90%NHL™ 22 издание X-Factor для Xbox One и Xbox Series X|S$99.997419 руб.$49.993709 руб.50%NHL™ 22 Xbox One$59.994451 руб.$23.991780 руб.60%NHL™ 22 Xbox Series X|S$69.995193 руб.$41.993116 руб.40%Open Country$9.99741 руб.$4.99370 руб.50%OUTRIDERS$59.994451 руб.$19.791468 руб.67%Overcooked! 2$24.991854 руб.$6.24463 руб.75%Overcooked! All You Can Eat$39.992967 руб.$19.991483 руб.50%Override 2: Super Mech League — Ultraman Deluxe Edition$39.992967 руб.$9.99741 руб.75%Override: Mech City Brawl — Super Charged Mega Edition$29.992225 руб.$7.49556 руб.75%Щенячий патруль: Мега-щенки спасают Бухту Приключений$39.992967 руб.$19.91477 руб.50%Фильм «Щенячий патруль» Город приключений зовет$39.992967 руб.$29.92219 руб.25%Paw Patrol: On a Roll$39.992967 руб.$19.91477 руб.50%PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION$19.991483 руб.$3.99296 руб.80%PAYDAY 2: КОЛЛЕКЦИЯ«КРИМИНАЛЬНАЯ ВОЛНА»$29.992225 руб.$5.9438 руб.80%ГЕРОИ В МАСКАХ: ГЕРОИ НОЧИ$39.992967 руб.$29.92219 руб.25%Port Royale 4 — Extended Edition$54.994080 руб.$32.992448 руб.40%Portal Knights$19.991483 руб.$7.99593 руб.60%Project CARS 3$59.994451 руб.$17.991335 руб.70%Pure Farming 2018$29.992225 руб.$9.89734 руб.67%Pure Farming 2018 Digital Deluxe Edition$39.992967 руб.$11.99890 руб.70%Puyo Puyo Champions$9.99741 руб.$2.4178 руб.76%RACCOON CITY EDITION$77.485749 руб.$25.561897 руб.67%Райан и его гонки. Необычайное турне$39.992967 руб.$13.991038 руб.65%Railway Empire$19.991483 руб.$9.99741 руб.50%Сюжетный режим Red Dead Redemption 2 и материалы из издания Ultimate Edition$79.995935 руб.$27.92070 руб.65%Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition$99.997419 руб.$34.992596 руб.65%Remothered: Broken Porcelain$29.992225 руб.$7.4549 руб.75%RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition$34.992596 руб.$17.491298 руб.50%Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle$39.992967 руб.$15.991186 руб.60%Набор Resident Evil «3 в 1»$59.494414 руб.$19.631457 руб.67%Resident Evil Village$69.995193 руб.$34.992596 руб.50%Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7$89.996677 руб.$58.494340 руб.35%Resident Evil Village Deluxe Edition$79.995935 руб.$47.993561 руб.40%Resident Evil: Deluxe Origins Bundle$39.992967 руб.$9.99741 руб.75%RIDE 3$49.993709 руб.$7.49556 руб.85%RIDE 3 — Gold Edition$79.995935 руб.$11.99890 руб.85%Riders Republic™$59.994451 руб.$35.992670 руб.40%Riders Republic™ Ultimate Edition$119.998903 руб.$71.995342 руб.40%Rims Racing : Ultimate Edition Xbox One & Xbox Series X|S$79.995935 руб.$55.994154 руб.30%RiMS Racing Xbox One$49.993709 руб.$24.991854 руб.50%RiMS Racing Xbox Series X|S$49.993709 руб.$34.992596 руб.30%Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration$29.992225 руб.$5.99444 руб.80%Risk of Rain$11.98889 руб.$2.9215 руб.76%Набор Risk of Rain 1 + 2$35.982670 руб.$8.9660 руб.75%Risk of Rain 2$29.982225 руб.$7.4549 руб.75%Rock of Ages 3: Make & Break$29.992225 руб.$7.49556 руб.75%Rustler$29.992225 руб.$19.491446 руб.35%Röki$19.991483 руб.$14.91106 руб.25%SCARLET NEXUS Deluxe Edition$74.995564 руб.$44.993338 руб.40%Scribblenauts Showdown$39.992967 руб.$7.9586 руб.80%Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition$39.992967 руб.$13.19979 руб.67%Материалы окончательного издания Shadow of the Tomb Raider$19.991483 руб.$5.9438 руб.70%Shenmue I & II$29.992225 руб.$5.9438 руб.80%Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition$39.992967 руб.$5.99444 руб.85%Sniper Ghost Warrior Contracts 2$39.992967 руб.$23.991780 руб.40%Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Deluxe Arsenal Edition$49.993709 руб.$29.992225 руб.40%SolSeraph$15.991186 руб.$3.9289 руб.76%Sudden Strike 4 — European Battlefields Edition$29.992225 руб.$11.99890 руб.60%Super Mega Baseball 3$44.993338 руб.$22.41662 руб.50%Tails Of Iron$24.991854 руб.$18.741391 руб.25%TEKKEN 7$49.993709 руб.$9.99741 руб.80%Tennis World Tour 2 — Complete Edition Xbox Series X|S$59.994451 руб.$11.99890 руб.80%Семейка Аддамс: Переполох в особняке$39.992967 руб.$29.92219 руб.25%The Dark Pictures Anthology — Triple Pack$59.994451 руб.$40.192982 руб.33%The Escapists 2 — Game of the Year Edition$26.992003 руб.$6.74500 руб.75%The Inner World — The Last Wind Monk$19.991483 руб.$8.9660 руб.55%The Last Kids on Earth and the Staff of Doom$39.992967 руб.$23.91773 руб.40%The LEGO Movie Videogame$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%Игра по фильму LEGO® NINJAGO®$49.993709 руб.$9.9735 руб.80%The Outer Worlds: Board-Approved Bundle$79.995935 руб.$47.993561 руб.40%The Survivalists$24.991854 руб.$6.24463 руб.75%Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint$59.994451 руб.$11.99890 руб.80%Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition$119.998903 руб.$29.992225 руб.75%Tom Clancy’s Rainbow Six Осада — Deluxe Edition$39.992967 руб.$11.99890 руб.70%Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада Operator Edition$79.995935 руб.$31.992374 руб.60%Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада Ultimate Edition$99.997419 руб.$49.993709 руб.50%Tomb Raider: Definitive Edition$19.991483 руб.$2.9215 руб.85%Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy$49.993709 руб.$19.991483 руб.60%Torment: Tides of Numenera$29.992225 руб.$8.99667 руб.70%TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS$39.992967 руб.$11.99890 руб.70%ТРАНСФОРМЕРЫ: BATTLEGROUNDS – цифровое делюкс-издание$49.993709 руб.$14.991112 руб.70%Trine 4: The Nightmare Prince$29.992225 руб.$7.49556 руб.75%Trine: Ultimate Collection$49.993709 руб.$14.991112 руб.70%Tropico 5 — Penultimate Edition$24.991854 руб.$9.99741 руб.60%Twin Mirror$29.992225 руб.$14.91106 руб.50%UFC® 4$59.994451 руб.$17.991335 руб.70%Издание Deluxe UFC® 4$69.995193 руб.$20.991557 руб.70%Underworld Ascendant$29.992225 руб.$7.4549 руб.75%Unturned$24.991854 руб.$9.9735 руб.60%Valhalla Hills — Definitive Edition$19.991483 руб.$8.9660 руб.55%Vanquish$23.491743 руб.$9.3690 руб.60%Virginia$9.99741 руб.$2.4178 руб.76%Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Xbox Series X|S$59.994451 руб.$11.9883 руб.80%Watch Dogs: Legion$59.994451 руб.$17.991335 руб.70%Watch Dogs: Legion — Ultimate Edition$119.998903 руб.$53.994006 руб.55%We Happy Few$59.994451 руб.$5.99444 руб.90%We Happy Few Digital Deluxe$79.995935 руб.$11.99890 руб.85%Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Xbox One$49.993709 руб.$19.991483 руб.60%Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Xbox Series X|S$49.993709 руб.$24.991854 руб.50%Worms W.M.D$29.992225 руб.$5.99444 руб.80%WRC 10 Deluxe Edition Xbox One & Xbox Series X|S$79.995935 руб.$39.992967 руб.50%WRC 10 FIA World Rally Championship Xbox One$49.993709 руб.$24.991854 руб.50%WRC 10 FIA World Rally Championship Xbox Series X|S$59.994451 руб.$29.992225 руб.50%WRC 9 FIA World Rally Championship$59.994451 руб.$17.991335 руб.70%