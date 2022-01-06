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Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке транзакций

Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке транзакций


6 января разработчики Solana сообщили о снижении производительности бета-версии мейннета и предупредили пользователей о возможных ошибках в обработке транзакций.



Проблему объяснили увеличением числа «высокопроизводительных вычислительных операций». По словам разработчиков, из-за этого пропускная способность сети упала «до нескольких тысяч» транзакций в секунду (TPS). 


Команда проекта подчеркнула, что совместно с участниками экосистемы работает над исправлением ситуации и повышением отказоустойчивости сети.


Согласно Solana Beach, на момент написания пропускная способность блокчейна находится на уровне 1500 TPS. Сервис также регистрирует большое количество неудачных транзакций.


Данные: Solana Beach.

Обозреватель Solana Explorer фиксирует еще большие просадки скорости обработки транзакций — вплоть до 650 TPS. Максимальная производительность сети с 600 узлами и 1000 валидаторами превышает 60 000 TPS.


https://forklog.com/solana-blokchejn-dlya-defi-ili-ocherednoj-ubijtsa-ethereum/

Ранее, 4 января, сеть Solana была недоступна в течение примерно 5 часов. Журналист Колин Ву связал проблему с DDoS-атакой, однако основатель проекта Анатолий Яковенко опроверг эту информацию.



«К сожалению, это не совсем то, что произошло. Была некоторая перегрузка из-за неправильного учета транзакций. Некоторые пользователи столкнулись с тем, что срок обработки их транзакций истек, и были вынуждены повторить попытку», — написал он.


В отдельном треде Яковенко назвал проблему «болью от коммерциализации новой среды выполнения».



9 декабря 2021 года базирующаяся на Solana NFT-платформа Blockasset, проводившая распределение нативного токена, сообщила о DDoS-атаке на блокчейн. Впоследствии она удалила твит, а организация Solana Foundation не прокомментировала информацию.


Напомним, в сентябре в сети проекта остановилась ончейн-активность. Новые блоки не выпускались более 16 часов, для возобновления работы блокчейна потребовался его перезапуск. Причиной инцидента разработчики назвали DDoS-атаку.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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