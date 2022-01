Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке транзакций

6 января разработчики Solana сообщили о снижении производительности бета-версии мейннета и предупредили пользователей о возможных ошибках в обработке транзакций.

Developers across the ecosystem are working to address these issues and improve network resiliency.



Real-time stats are available at https://t.co/dATU5wdrp6 and https://t.co/sARPdE1Foi — Solana Status (@SolanaStatus) January 6, 2022

Проблему объяснили увеличением числа «высокопроизводительных вычислительных операций». По словам разработчиков, из-за этого пропускная способность сети упала «до нескольких тысяч» транзакций в секунду (TPS).

Команда проекта подчеркнула, что совместно с участниками экосистемы работает над исправлением ситуации и повышением отказоустойчивости сети.

Согласно Solana Beach, на момент написания пропускная способность блокчейна находится на уровне 1500 TPS. Сервис также регистрирует большое количество неудачных транзакций.

Данные: Solana Beach.

Обозреватель Solana Explorer фиксирует еще большие просадки скорости обработки транзакций — вплоть до 650 TPS. Максимальная производительность сети с 600 узлами и 1000 валидаторами превышает 60 000 TPS.

Ранее, 4 января, сеть Solana была недоступна в течение примерно 5 часов. Журналист Колин Ву связал проблему с DDoS-атакой, однако основатель проекта Анатолий Яковенко опроверг эту информацию.

«К сожалению, это не совсем то, что произошло. Была некоторая перегрузка из-за неправильного учета транзакций. Некоторые пользователи столкнулись с тем, что срок обработки их транзакций истек, и были вынуждены повторить попытку»

«К сожалению, это не совсем то, что произошло. Была некоторая перегрузка из-за неправильного учета транзакций. Некоторые пользователи столкнулись с тем, что срок обработки их транзакций истек, и были вынуждены повторить попытку», — написал он.

В отдельном треде Яковенко назвал проблему «болью от коммерциализации новой среды выполнения».

it's not a ddos, just pain of getting a new runtime commercialized.



$ solana ping



--- transaction statistics ---

8 transactions submitted, 8 transactions confirmed, 0.0% transaction loss

confirmation min/mean/max/stddev = 2119/3934/9387/2415 ms — anat◎ly 🦀🤿🏒 🤙 (@aeyakovenko) January 4, 2022

9 декабря 2021 года базирующаяся на Solana NFT-платформа Blockasset, проводившая распределение нативного токена, сообщила о DDoS-атаке на блокчейн. Впоследствии она удалила твит, а организация Solana Foundation не прокомментировала информацию.

Напомним, в сентябре в сети проекта остановилась ончейн-активность. Новые блоки не выпускались более 16 часов, для возобновления работы блокчейна потребовался его перезапуск. Причиной инцидента разработчики назвали DDoS-атаку.