Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане

Вадим Карасев

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что казахские власти сами справятся с урегулированием ситуации в стране. Однако в случае необходимости Россия готова оказать республике любую помощь невоенного характера.

"Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе. Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь", — сказал Джабаров в интервью с "Интерфаксом".

Политик уточнил, что имеет в виду не военную помощь, а, например, экономическую. Также, по его словам, произошедшие в государстве события не стоит рассматривать как политический кризис.

Беспорядки в Казахстане возникли вследствие резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана), а затем они распространились по всей территории республики. 4 января в Алма-Ате зафиксировали столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство республики было отправлено в отставку, но это не остановило митингующих. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях режим чрезвычайного положения до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.