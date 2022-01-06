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Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе 2022 года

Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе 2022 года

Светлый праздник Рождества Христова — время для молитв, очищающих души от негатива и привлекающих благополучие. В январе 2022 года каждый может обрести покровительство высших сил и стать лучше в 2022 году.


Праздник Рождества Христова — время искренних молитв, посвященных чуду явления Спасителя. В этот день в церквях и храмах проводят торжественные богослужения, на которых возносят общие и частные просьбы высшим силам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести праздник по церковным традициям, чтобы заручиться покровительством Небес на весь 2022 год.

Молитва о благополучии в Рождество Христово

В день праздника молятся от чистого сердца, открывая душу навстречу свету. Слова могут быть любыми — главное, чтобы они были искренними.

«Господь Всемогущий, слава Тебе! Почти нас своим вниманием и не оставь просьб смиренных. Молим Тебя, Всемилостивый, о благополучии и счастье. Даруй нам, рабам Твоим, жизнь счастливую, в которой нет места страданиям и скорбям. Прости, Господи, вольные и невольные прегрешения наши, да не оставь нас в минуту трудности. Аминь».

Молитва о счастье в любви


Обрести гармонию с любимым человеком или найти вторую половинку поможет искренняя просьба Богородице.

«Милостивая Богородица, защитница слабых и нуждающихся. Прими наши смиренные просьбы. Даруй нам счастье в личной жизни и благополучие в любви. Ниспошли на нас, Матерь Божия, любовь взаимную, союз, Небесами скрепленный. Каждому, кто нуждается в счастье, не откажи. Всякому, кто молит о гармонии в семье, помоги. Аминь».

Молитва о счастье в Рождество Христово

Обрести поддержку от высших сил и снискать благословение свыше поможет молитва о счастье. Вознести ее можно не только в церкви, но и в любом месте, открыв душу и сердце.

«Господь Всемилостивый, молю тебя о счастье в жизни своей. Смиренно прошу даровать мне благословение Твое. Прости, Господи, грехи мои вольные и невольные, очисть душу мою от зла и позволь вступить на путь искупления грехов. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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