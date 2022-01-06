Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством

Вадим Карасев

Ночь перед Рождеством называется Сочельником. Именно в это время гадания становятся очень точными. В этой статье мы расскажем о том, какие из них являются самыми правдивыми и простыми.

Ранее мы рассказывали про новогодние и рождественские гадания с зеркалами. Они являются очень точными, но если вам хочется иначе выяснить, что ждет в новом году, воспользуйтесь теми методиками, которые описаны далее.

Гадание на чашках

В этом случае вам необходима будет помощь другого человека. Вам потребуются чашки одинакового размера и формы. Всего их должно быть шесть. Тот человек, который хочет узнать будущее, выходит из комнаты, а другой случайным образом расставляет чашки, в которые необходимо положить лук, соль, сахар, кольцо, муку или хлеб, а одну оставить пустой.

Человек, который вышел, должен завязать себе глаза, чтобы, зайдя в комнату, выбрать случайную чашу. Вот что означает тот или иной выбор:

чаша с луком — к проблемам в грядущем году;чаша с сахаром — все будет хорошо и удача будет рядом;чаша с кольцом — к успешному поиску любви или к укреплению текущих отношений;чаша с мукой или хлебом — к изобилию приятных событий;чаша с солью — к разочарованиям;пустая чаша — к спокойствию и размеренности, отсутствию больших изменений.

Эксперты отмечают. что данное гадание можно проводить только в сочельники — Крещенский или Рождественский.

Гадание на бумаге

Это гадание отмечается как довольно простое, но в то же время требующее большой внимательности. Вам понадобится лист бумаги (А4 или тетрадный лист). Перед началом гадания нужно скомкать листок, положить его на блюдце, предварительно выключив свет. Перед тарелкой с листком нужно зажечь свечу так, чтобы на стену падала четкая и читаемая тень.

После этого нужно зажечь бумагу и смотреть на игру теней. В процессе такого гадания вам необходимо подключать воображение. Нужно следить за тенью, чтобы понимать, что именно она хочет вам сказать. Если вы не поняли, к сожалению, второй раз гадать уже нельзя, придется ждать следующего года. Многие люди отмечают, что это гадание является невероятно точным. Если вам суждено получить важный знак, вы его получите. В трактовке этих знаков вам поможет интуиция.

Гадание «Сбудется — не сбудется»

Это довольно простое гадание для тех, кто очень ждет чего-то конкретного в новом году. В ночь перед Рождеством нужно взять крупу с большими крупинками. Гадание заключается в следующем: нужно взять в руку горсть крупы, выложить ее на стол, а затем посчитать количество крупинок. Если их будет четное количество, ответ на ваш вопрос — «да». Если нечетное, значит, ответ — «нет».

Гадание с цепочкой

Если у вас есть цепочка, которую вы носите, вы можете использовать ее для очень простого гадания. Нет никакой разницы, из какого материала она сделана. Возьмите ее в руки, потрите ладонями, а затем сожмите в кулаке и бросьте на стол, предварительно произнеся: «На удачу, на вопрос — ответ получим, если будет спрос».

Если получилось что-то вроде сердца — это к любви или к укреплению отношений. Круг — к проблемами и невзгодам. Прямая линия — к большой удаче. Если цепочка образовала змейку, то это к постоянной смене настроения. Узелок — к болезням. Иногда бывает так, что получается треугольник. Такая фигура предвещает измены и предательства.

Гадание с расческой

Это очень простое гадание. Все, что вам необходимо, — это расчесать волосы перед сном, а затем положить расческу под подушку. Те сновидения, которые вы увидите, и укажут на то, что вас ждет в будущем году.