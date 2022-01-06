Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)

Краткая биография

Детство и юность

Карьера

Семья и личная жизнь

Интересные факты

Телезрителям Сергей Перегудов нравится за харизму, профессионализм и привлекательность. Собратьям по ремеслу за неиссякаемый юмор и четкое следование принципам. Руководство Театра им. Ленсовета, где служит актер, ценит трудолюбие, работоспособность и безотказность. А ведь вехи биографии ни в детстве, ни в юности не предвещали скрытый талант и успешную сценическую стезю.Родился Сергей Викторович Перегудов в далеком от столицы сибирском городе Надым. Туда, ровно 40 лет назад, в Ямало-Ненецкий округ приехали на заработки родители Татьяна Ивановна и Виктор Михайлович. В семье уже подрастал сынишка Евгений, когда 6 октября 1981 года родился Сережа.Родители мечтали, чтобы младший сын стал юристом или экономистом. Так бы оно и получилось, если бы Сергей после окончания школы не попал в Питерский драматический театр на Моховой. Таинство кулис, перевоплощение актеров, благодарные аплодисменты зрителей настолько повлияли на молодого человека, что он решил стать актером.Вспомнил участие в КВН во время учебы в школе, почувствовал в себе силы и поступил в Государственную Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Не с первого раза, со второго стал студентом мастерской Владислава Пази. Окончил Академию в 2004 году.Сниматься Сергей Перегудов начал еще в студенческие годы. Успешную кинокарьеру продолжает до сих пор. С первых дней и по настоящее время служит в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета. Является попечителем благотворительных фондов «Подари мне крылья» и «Вера и Надежда».Фильмография актера насчитывает более 80 фильмов. Самые известные «Новогодняя жена», «Контрибуция», «Идеальный брак», «Цвет липы».В графе «личная жизнь» пометка — холост, жены нет. Любимая девушка есть, но семейные узы пару пока не связывают.Маленький Сережа увлекался спортом и бальными танцами. Посещал музыкальную школу, играл на электрогитаре. Участвовал в школьных театральных постановках. Впоследствии развитие творческих наклонностей пригодилось для развития профессии.С детских лет, обладая тонким чувством юмора, Сережа смешил окружающих. Любил подшутить над друзьями, оставаясь при этом абсолютно серьезным. В школе участвовал в КВН. После того как Сергей закончил в 1998 году общее среднее образование, семья переехала в более теплые места: город Волжский Волгоградской области.Получив аттестат, Перегудов младший поступил в Гуманитарный институт на экономический факультет. Поняв, что цифры, изучение спроса и предложения — это не его путь развития, бросил, отучившись первый курс. Во время учебы успел увлечься театральной самодеятельностью.Творческий путь с самого начала складывался успешно. Будучи студентом Академии, в 2003 году снялся в эпизодической роли в сериале-комедии «Вовочка». Сыграл своего тезку боксера. Дальше по нарастающей:картина Александра Сокурова «Русский ковчег»;телесериал «Убойная сила»;детектив «Ментовские войны».После окончания Академии Сергея приняли в труппу театра им. Ленсовета. Играл в постановках:«Старший сын» Александра Вампилова;«Кабаре» по пьесам Брехта;«Кровать на троих» Милорада Павича;«Кто боится Вирджинии Вульф»;«Дракон» по пьесе Евгения Шварца.Параллельно проходили съемки в кинолентах. В 2005 году вышел исторический фильм «Адъютанты любви». Перегудов бок о бок трудился с маститыми актерами Арменом Джигарханяном, Александром Абдуловым, Андреем Ильиным.Затем в ленте «Принц и нищий» снимался вместе с Леонидом Ярмольником, Алексеем Серебряковым, Андреем Краско. В триллере «Вепрь» сыграл одну из главных ролей — аспиранта Гущина. Актерскую компанию составили Юрий Кузнецов, Андрей Толубеев, Александр Филиппенко.Запомнился Сергей Перегудов зрителям в роли пылкого возлюбленного Сони в мелодраме «Сонька Золотая Ручка». В это же время на экраны вышла кинолента производства Украины «Там, где живет любовь».2007 год запомнился поклонникам актера выпуском комедии «Семь кабинок». Критики оценили работу Сергея в «Преступлении и наказании» за характерную роль друга Раскольникова. Главные роли были сыграны в фильмах:«Агент особого назначения»;«Соло для пистолета с оркестром»;«Сонька. Продолжение легенды»;«Подсадной»;«Последняя встреча»;«Виктория».В 2013 вышел криминальный детектив «Моя фамилия Шилов». В 2014 — комедия с участием Гоши Куценко, Алики Смеховой, Ренаты Литвиновой — «Гена Бетон».В 2015 году вышла драма «Прошлое умеет ждать». Главной фигурой детектива стал полицейский Шило. В ленте «Любить нельзя ненавидеть» Перегудов сыграл адвоката Сабурова. Роль императора Петра III в сериале «Екатерина» помогла ему получить признание у критиков и в массах.В 2016 актер был занят в сериале «Следователь Тихонов». Снимался в «Гастролерах» в роли инспектора полиции. Только в течение 2021 года в производстве находилось 8 телевизионных работ, часть из которых еще не закончена: «Дама с собачкой», «Когда закончится февраль», «Дверь в прошлое», «Хоккейные папы».В копилке Перегудова 32 театральные постановки. В числе которых: «Дядя Ваня», «Гамлет», «Мнимый больной», «Ревизор», «Лес». Актер продолжает играть в Театре им. Ленсовета.Личная жизнь актера скрыта от назойливой желтой прессы и надоедливых любопытствующих. Каждый имеет право на личное пространство. Не всем нравится избыточное внимание. Красивые пары Перегудова с Татьяной Арнтгольц и Настасией Микульчиной так и остались на экране и в воображении поклонников.С Анной Ковальчук актера связывают теплые дружеские отношения еще со студенческих времен. Сергей поддержал Анну в трудный период между двумя ее браками с 2005 года по 2007.Актер активно пользуется соц. сетями. Постоянно выставляет фото дружеских посиделок, новые творческие работы. Выкладывает снимки, сделанные на гастролях в разных городах.В настоящее время Сергей Перегудов проживает в Санкт-Петербурге. Ведет здоровый образ жизни, по 2 часа каждый день занимается в спортзале. В свободное время катается на лыжах и велосипеде, соответственно, по сезону. С молодости увлекается футболом. Играет за команду актеров против коллег из Венгрии.Актер органично вписывается в творческие работы любых жанров. Ему одинаково удаются роли героев-любовников, бандитов и полицейских. Перегудов обладает высшей театральной наградой «Золотой софит» за роль в спектакле «Все мы прекрасные люди».Факты и жизненная позиция:Родился на севере.По знаку зодиака Весы.Не привык завышать жизненные требования. Считает, что имеет то, что заслужил.Актер легко вживается в роли, но трудно принимает жизненные решения. Даже если это всего лишь выбор «сладкого» к чаю.Мечтает как каждый мужчина о сыне, но биологических детей не имеет. Только творческие проекты, рожденные в муках.В семье Сергея не было творческих талантов. Он первый вступил на актерскую стезю. Неверно сказать, что родители были излишне практичны, любовь к искусству и проявление эмоций в своих сыновей они вложили.Не любит сниматься в длинных телесериалах. Считает, что пока снимается долгое кино, стареют не только зрители и актеры, устаревают понятия, меняется мир.Для успешных ролей брал уроки танго, учил английский и испанский, освоил паркур и верховую езду.Сам себя Перегудов считает северянином. Это не только из-за места рождения, а также вследствие жизни в северной столице, но и по поэтическому состоянию души.