Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
Секционные подъемные ворота постепенно внедряются в разные области, расширяют сферу применения. Разработаны различные виды, обладающие определенным функционалом. При выборе следует учитывать характеристики и репутацию производителя.
Виды подъемных ворот
Секционные ворота хорошо представлены в каталоге интернет-магазина. Предлагается подобрать качественные изделия российских и белорусских концернов, готовых выполнить индивидуальный заказ с доставкой через 7-20 дней.
- Ограничен потенциал холодных ворот, где в качестве секций используют листы стали или алюминия. Они предназначены для помещений, не нуждающихся в отоплении.
- Сэндвич-панели помогли создать теплые ворота. Утеплитель с морозо-и звукоизоляционными свойствами поддерживает нормальный микроклимат на протяжении года.
- Эффектно выглядят панорамные изделия, способные пропускать световой поток в дневное время. Ограничения свойственны моделям с небольшими прозрачными окошками.
- Промышленные подъемные ворота секционные отличает ширина и длина, доходящая до 8-10 метров. Массивная конструкция производит до 200 тысяч циклов перед заменой отдельных механизмов.
- Кроме окошек в полотно теплых ворот встраивают вентиляционные решетки и двери, помогающие свободно выходить или заходить в помещение.
Подъемные ворота заметно опережают по функционалу распашные и откатные изделия. Установка принесет немалые преимущества и сэкономит средства.
Достоинства ворот
Более высокая цена вполне оправдана, учитывая плюсы дальнейшей эксплуатации. При перечислении достоинств выделяют некоторые аспекты.
- Возможность переместить полотно под потолок позволяет не занимать площадку перед входом или освобождать место в боковых частях рядом с проемом.
- Заранее предусмотрено открытие после подачи сигнала при помощи брелка или гаджета. Двигатель устанавливают рядом с рамой или посередине у задней стены.
- Комфортные +17° сохраняются в морозы (до -30°). Пенополиуретан прекрасно отсекает холод и зной.
- Наличие уплотнителей помогает обеспечить полную герметичность. В помещение не попадет пыль, осадки, ветер, ультрафиолет. Снижен уровень шума.
- Созданию здорового микроклимата способствуют встроенные решетки для вентиляции. При выборе вставок учитывают собственные предпочтения.
- Срок службы до ремонта составляет не один год. Достаточно проводить регулярный профилактический осмотр.
- Десятки вариантов включены в цветовую гамму. Несложно выбрать красивый оттенок, гармонирующий с фасадом.
- Можно не беспокоиться по поводу травм. Секционные изделия имеют множество механизмов защиты, не допускающих повреждений. Остановка произойдет в нужный момент.
- Промышленные модели до 60 минут отсекают проникновение огня, спасая людей или оборудование.
- Злоумышленникам понадобится до 2 часов для взлома. Нереальный срок и вырастает возможность задержания.
Подъемные ворота обладают надежной конструкцией. Фактурный вид дополняет длительный срок службы.