Секционные подъемные ворота — виды, достоинства

Роман Иванов

Секционные подъемные ворота постепенно внедряются в разные области, расширяют сферу применения. Разработаны различные виды, обладающие определенным функционалом. При выборе следует учитывать характеристики и репутацию производителя.

Виды подъемных ворот

Секционные ворота хорошо представлены в каталоге интернет-магазина. Предлагается подобрать качественные изделия российских и белорусских концернов, готовых выполнить индивидуальный заказ с доставкой через 7-20 дней.

Ограничен потенциал холодных ворот, где в качестве секций используют листы стали или алюминия. Они предназначены для помещений, не нуждающихся в отоплении.

Сэндвич-панели помогли создать теплые ворота. Утеплитель с морозо-и звукоизоляционными свойствами поддерживает нормальный микроклимат на протяжении года.

Эффектно выглядят панорамные изделия, способные пропускать световой поток в дневное время. Ограничения свойственны моделям с небольшими прозрачными окошками.

Промышленные подъемные ворота секционные отличает ширина и длина, доходящая до 8-10 метров. Массивная конструкция производит до 200 тысяч циклов перед заменой отдельных механизмов.

Кроме окошек в полотно теплых ворот встраивают вентиляционные решетки и двери, помогающие свободно выходить или заходить в помещение.

Подъемные ворота заметно опережают по функционалу распашные и откатные изделия. Установка принесет немалые преимущества и сэкономит средства.

Достоинства ворот

Более высокая цена вполне оправдана, учитывая плюсы дальнейшей эксплуатации. При перечислении достоинств выделяют некоторые аспекты.

Возможность переместить полотно под потолок позволяет не занимать площадку перед входом или освобождать место в боковых частях рядом с проемом.

Заранее предусмотрено открытие после подачи сигнала при помощи брелка или гаджета. Двигатель устанавливают рядом с рамой или посередине у задней стены.

Комфортные +17° сохраняются в морозы (до -30°). Пенополиуретан прекрасно отсекает холод и зной.

Наличие уплотнителей помогает обеспечить полную герметичность. В помещение не попадет пыль, осадки, ветер, ультрафиолет. Снижен уровень шума.

Созданию здорового микроклимата способствуют встроенные решетки для вентиляции. При выборе вставок учитывают собственные предпочтения.

Срок службы до ремонта составляет не один год. Достаточно проводить регулярный профилактический осмотр.

Десятки вариантов включены в цветовую гамму. Несложно выбрать красивый оттенок, гармонирующий с фасадом.

Можно не беспокоиться по поводу травм. Секционные изделия имеют множество механизмов защиты, не допускающих повреждений. Остановка произойдет в нужный момент.

Промышленные модели до 60 минут отсекают проникновение огня, спасая людей или оборудование.

Злоумышленникам понадобится до 2 часов для взлома. Нереальный срок и вырастает возможность задержания.

Подъемные ворота обладают надежной конструкцией. Фактурный вид дополняет длительный срок службы.



