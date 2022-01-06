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Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox

Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox


Франшиза Final Fantasy у многих игроков ассоциируется с консолями Sony. При этом, некоторые части франшизы уже давно доступны на Xbox, а многие из них даже предлагались (и все еще предлагаются) через подписку Xbox Game Pass.

Джордан Миддлер из VGC на форуме Resetera заявил, что Sony предпринимает шаги, чтобы Square Enix перестала выпускать игры серии Final Fantasy на приставках Xbox. Речь идет об основных частях серии:

Большая часть игр Square [Enix] окажется на Xbox, но я бы не стал надеяться на FF [Final Fantasy], если что-то не изменится. Sony хочет, чтобы PS [Playstation] стал домом для FF этого поколения. FF7 уже должен был быть на Xbox, но его там нет.

Напомним, что ходило много слухов в 2021 году о скором выходе Final Fantasy VII Remake на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Но игра так и не появилась на консолях Xbox, хотя она и была заявлена консольным эксклюзивом для Playstation всего на год. Но проект перевыпустили на Playstation 5 и PC. Миддлер отмечает, что Square Enix и дальше планирует выпускать свои игры на PC, тогда как Xbox может остаться, как минимум, без серии Final Fantasy.

Отдельно Миддлер отмечает, что у Microsoft тоже есть союзники среди издательств, которые сотрудничают с Xbox на эксклюзивных правах. Яркий пример — Ubisoft:

Интересно видеть, что Ubisoft все больше и больше встает на сторону Xbox в этом поколении, в то время как Square твердо стоит на стороне Sony, даже за пределами того, что общеизвестно. Это крутой ход, но мне интересно, по какой цене мы будем получать Ultimate [Game Pass] + Ubi.

Напомним, вчера было официально объявлено, что сервис Ubisoft+ выйдет на Xbox. При этом для Playstation подписка не анонсирована.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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