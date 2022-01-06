Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)

Краткая биография

Детство и юность

Карьера

Семья и личная жизнь

Интересные факты

Известность актриса получила после исполнения главной роли в сериале «Нина». Однако слава к ней пришла не сразу. Поклонникам ее таланта интересно знать, как складывалась судьба Светланы Чуйкиной, ее личная жизнь.Основные факты из биографии обаятельной актрисы:Полное имя — Чуйкина Светлана Владимировна.Родилась 1 мая 1975 года в Псковской области (г. Остров).В 1997 окончила обучение в Саратовской государственной консерватории на театральном факультете.Замужем. Муж — Вадим Быркин, бизнесмен.Дети — сын Никита, сын мужа от первого брака — Кирилл.Рост — 170 см, вес — 65 кг.Карьера — актриса театра, кино.Знак зодиака — Телец.До настоящего времени продолжает сниматься в кино.Будущая звезда экрана родилась в городке Остров на реке Великой, протекающей через Псковскую область. Из-за профессии отца (он был военнослужащим) семье приходилось часто менять место жительства. Окончательно Чуйкины остались жить в Волгограде. Здесь у Светланы прошли школьные годы. Походы с отцом на рыбалку, купание в Волге, сочные астраханские арбузы были прекрасной частью детских лет, которые в ее воспоминаниях отзываются особой теплотой.Девочка мечтала с раннего детства стать актрисой. Она много раз пересматривала понравившиеся фильмы, мечтала стать их героиней, разучивала монологи из телефильмов. Любила, переодевшись в одежду мамы, показывать родителям мини-спектакли. С удовольствием принимала участие в школьных спектаклях, замечательно декламировала стихи, пела, танцевала.Окончив среднюю школу, девушка намеревалась ехать в столицу. Мама уговорила единственную любимую дочь получить актерское образование недалеко от дома — в Саратовской консерватории.Будущая знаменитость училась старательно. Больше времени уделяла чтению специализированной литературы, материалам лекций, чем общалась с сокурсниками.Обучение в вузе окончила, получив красный диплом в 1997 году.После театрального вуза девушка устроилась в театр драмы города Саратова. Играла начинающая звезда в спектаклях:«Антигона» — роль Антигоны;«Платонов» — роль Грековой;«Вишневый сад» — роль Дуняши;«Безумие любви» — роль Мэй.Зрители, средства массовой информации восхищались игрой молодой артистки. Однако юную звезду не устраивала маленькая зарплата, ее манила Москва с надеждами на лучшее будущее.Отработав сезон, в 1998 Чуйкина отправилась в столицу. Но здесь хватало своих выпускников. Поэтому иногородней актрисе с трудом удалось устроиться в театр «Модерн», где для нее ролей не оказалось. Будущей знаменитости предложили там даже мыть полы. Чуйкина обиделась и уволилась.Вернулась в Волгоград в 1999, устроилась в Новый экспериментальный театр. Отработав сезон, Светлана поняла, что это не для нее. Решила вернуться в Москву.На этот раз покорение столицы прошло удачно. Чуйкина нашла работу по душе, начав сниматься в кино:В 2001 году исполнила главную роль в дебютном кино «Нина». Начинающая киноактриса сразу завоевала любовь многочисленных зрителей, стала востребованной у режиссеров.В 2002 Светлана снялась в культовом сериале «Бригада». Ей посчастливилось увидеть, как работают Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, другие звезды российского кино.2005 — сериал «Лола и Маркиз», кинолента «Охота на изюбря».2007 — съемки в популярном сериале «Громовы», кинофильме «Снежный ангел».2008 — «Я не я».Наиболее удачным для Чуйкиной был 2011 год. Она участвовала в проектах 7 кинокартин. Из них в трех кинолентах воплотила образы главных героев. Всего на счету 46-летней звезды 34 разножанровые киноработы.В настоящее время идут съемки киноленты «Клиника усыновления», где Светлана исполняет роль Елены Петровой. На экраны фильм выйдет в 2022.Исполнительница главной героини сериала «Нина» находится в счастливом браке более 20 лет. В семье двое детей.Мужем Светланы, единственным, любимым и любящим, стал сын друга отца — Вадим.Когда будущая знаменитость отправилась второй раз в Москву, отец через нее передал гостинец (волжскую рыбку) Вадиму. Так случайная встреча с молодым бизнесменом переросла в романтические отношения, которые привели к замужеству.Со своим избранником девушка виделась в семилетнем возрасте, когда Вадиму было уже 18 лет. Но она этого не помнит. Зато будущий жених, увидев роскошную стройную блондинку, был сражен ее красотой. Свадьбу сыграли во время съемок фильма «Нина». После завершения проекта пара отправилась в свадебное путешествие по Европе. Фотографиями о семейном отдыхе знаменитость со своими поклонниками поделилась в Instagram.Вскоре у счастливой пары родился сын. Малыша назвали Никитой. У Вадима от первого брака есть сын Кирилл. Поначалу они не ладили со Светланой. Затем отношения нормализовались. Сейчас Кирилл занимается актерской деятельностью. Никита собирается стать продюсером. Братья вместе со Светланой снялись в проекте «Клоуны».Чуйкина считает своего мужа образцом чуткости, понимания. Он достойно пережил постельные сцены своей жены в фильме «Нина», хотя ему было крайне неприятно.В жизни звезды киноэкрана есть интересные факты:Снимаясь в киноленте «Нина», Светлана научилась ездить на лошади верхом, водить автомобиль.Очень боится высоты.Считает помехой в работе любовь между актерами.Живет, работает в Москве с 1999 года.Дедушка Светланы прошел всю войну. Был ранен несколько раз, однако выжил. Успел научить внучку играть в карты.На свадьбе у молодых на обручальные кольца не хватало денег. Светлана переплавила бабушкино старинное колечко.Кинозвезда считает, что, помимо работоспособности, удача в жизни актеров имеет большое значение.Поклонники таланта актрисы могут узнавать новости из ее жизни в Фейсбук, Инстаграм.Светлана Чуйкина — звезда российского кино. Родилась в семье военнослужащего в Псковской области. Среднюю школу окончила в Волгограде. Актерское образование получила в Саратовской консерватории.Дважды ездила в Москву в поисках лучшей жизни. Второй раз — удачно: нашла замечательную работу, вышла замуж, родила сына. Сегодня продолжает сниматься в кино.