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Таджикистан и Армения отправят около 270 военных в Казахстан

Таджикистан и Армения отправят около 270 военных в Казахстан

Таджикистан отправит в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ около 200 военнослужащих. Также Армения заявила об отправке 70 своих военных в эту республику.

"Все военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации, неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ как в Таджикистане, так и на территории других государств-членов", — сообщили в силовых структурах Таджикистана.

Солдаты полностью готовы к выполнению своих обязанностей по охране правопорядка и вверенных им объектов, добавил собеседник. Отправка таджикских миротворцев, возможно, состоится в четверг вечером, уточнил он.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности (высшего органа ОДКБ) сообщил, что лидеры стран-участников решили направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. 70 военных от Армении займутся обеспечением охраны объектов стратегического значения на фоне вспыхнувших массовых протестов в стране.

В состав коллективных миротворческих сил могут входить специальный военный, полицейский и гражданский персонал, силы и средства, выделенные странами организации. От России в охваченную беспорядками республику направили подразделение воздушно-десантных войск.

Ранее Ruposters писал, что на Украине обрадовались происходящим событиям в Казахстане.

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По материалам: uposters.ru

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