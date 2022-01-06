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Тилль Линдеманн отметил день рождения вместе с Моргенштерном и Идой Галич

Тилль Линдеманн отметил день рождения вместе с Моргенштерном и Идой Галич

4 января Тиллю Линдеманну исполнилось 59 лет — в этот день фронтмен группы Rammstein отыграл концерт в Дубае, на котором по его приглашению выступил и 23-летний рэпер Моргенштерн. За кулисами музыканты выпивали и веселились в компании телеведущей Иды Галич и стендап-комика Ирины Мягковой.

Фотографиями и видео все участники импровизированной вечеринки поделились в инстаграме.


Тилль Линдеманн, Ида Галич и МоргенштернУ нас очень круто складывается отпуск! Сейчас мы идем на концерт Rammstein и Моргенштерна,

— написала Галич в сторис, после чего выложила видео с саундчека, где на фоне звучал трек рэпера "Вот так" в роковой обработке.


Моргенштерн и Ирина Мягкова

Сам Алишер опубликовал в сторис видео с распитием водки и поздравлениями в адрес Линдеманна.


Моргенштерн улетел из России вместе с женой Диларой в ноябре этого года, после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. На днях проблемы с СК появились и у Линдеманна — Бастрыкин поручил проверить обращение к властям жителей Новосибирска, которые требовали отменить концерт музыканта в городе, запланированный на 26 января.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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