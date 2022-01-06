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Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина

Трейдер рассказал о перспективах дальнейшего снижения биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Биткоин пробил уровень поддержки $46 500. Разберемся, стоит ли ожидать дальнейшего снижения или коррекция уже закончилась.


В течение месяца цена двигалась во флэте диапазона $46 500-$52 000. Четко сформирован паттерн BUI, то есть импульсный выход из накопления на аномальном объеме.Это произошло после поджатия к нижней границе, что является дополнительным аргументом в пользу «истинности» пробоя.


Также наблюдается усиление угла атаки продавцов внутри диапазона, ослабление угла атаки покупателей.


Полоса $39 500-$40 900 является диапазоном большой ликвидности. Она не была снята перед последней волной роста актива, когда цена биткоина достигла рекордного максимума. Сейчас же, после поглощения этого роста, с высокой вероятностью ликвидность будет собрана.


Данные: TradingView.

Существует возможность, что перед достижением зоны $39 500-$40 900 цена сформирует ретест накопления. Диапазон $45 300-$46 100 является отличным местом для поиска коротких позиций с очень коротким стопом и хорошим коэффициентом R/R.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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