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Установить изображение из Edge в качестве фона на Xbox теперь могут альфа-инсайдеры

Установить изображение из Edge в качестве фона на Xbox теперь могут альфа-инсайдеры


Еще в прошлом году Microsoft анонсировала ожидаемую игроками возможность устанавливать изображения из браузера Edge в качестве фонового изображения на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. В начале декабря доступ к этой функции получили инсайдеры на Xbox, которые имеют уровень Alpha Skip-Ahead. Теперь программа расширяется для большего количества игроков.

С обновлением прошивки от 5 января инсайдеры уровня Alpha на приставках Xbox могут попробовать новую функцию. Напомним, что установить можно практически любое изображение просто из браузера Edge. Нужно найти понравившееся изображение, вызвать контекстное меню и нажать Set as Background (установить как фон). После этого изображение будет установлено в качестве фона на Xbox.


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По материалам: newxboxone

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