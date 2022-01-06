Установить изображение из Edge в качестве фона на Xbox теперь могут альфа-инсайдеры





Еще в прошлом году Microsoft анонсировала ожидаемую игроками возможность устанавливать изображения из браузера Edge в качестве фонового изображения на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. В начале декабря доступ к этой функции получили инсайдеры на Xbox, которые имеют уровень Alpha Skip-Ahead. Теперь программа расширяется для большего количества игроков.

С обновлением прошивки от 5 января инсайдеры уровня Alpha на приставках Xbox могут попробовать новую функцию. Напомним, что установить можно практически любое изображение просто из браузера Edge. Нужно найти понравившееся изображение, вызвать контекстное меню и нажать Set as Background (установить как фон). После этого изображение будет установлено в качестве фона на Xbox.

Alpha Insiders, you should have this feature now. https://t.co/kywbbrK4Lv — Eden Marie (@neonepiphany) January 6, 2022



