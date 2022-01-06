В действиях погромщиков в Казахстане виден террористический почерк, заявил Слуцкий

18:59 Автор: Марьям Гулалиева

Мирный протест не может сопровождаться погромами и мародёрством, в событиях в Казахстане виден почерк внешней террористической интервенции. Об этом написал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своём Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, мирный протест имеет свои границы, он не может сопровождаться погромами, поджогами, мародёрством, запугиванием населения и вооружённым мятежом против законных властей.

«И уж тем более — блокированием больниц и обезглавливанием сотрудников правоохранительных органов. Такое мы уже видели, в том числе недавно в Сирии и Ираке, это явный почерк внешней террористической интервенции», — написал депутат.

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Слуцкий отметил, что разговоры о том, «вводить или не вводить коллективные силы ОДКБ на территорию Казахстана, акции протеста в европейских столицах против какой-то «оккупации» — преступное потворство международному террористическому конгломерату».

Председатель Комитета Госдумы считает, что в этой ситуации введение миротворческого контингента ОДКБ, причём по официальному запросу казахстанского руководства — единственно возможный и правильный путь не только для нормализации ситуации в Казахстане, но и обеспечения общей безопасности в регионе.

«Мы не можем допустить разгула терроризма и вооружённой агрессии на улицах братской страны, где у многих наших сограждан до сих пор проживают родственники, родители, братья и сёстры», — заключил он.

Акции протеста в Казахстане начались в минувшее воскресенье в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства.

Косачев: миротворческая операция ОДКБ в Казахстане является легитимной

В четверг стало известно, что в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщило позже ТАСС, первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ доставлены в республику.

#международные отношения #терроризм

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