В Госдуме намерены урегулировать все правовые вопросы с криптовалютой

00:07 Автор: Валерий Филоненко

Законодательное определение криптовалюты и майнинга сделает кибер-бизнес более прозрачным и предсказуемым для предпринимателей и в то же время расширит для государства доходную базу. Этим займется специально созданная в Госдуме рабочая группа.

Закон о цифровых финансовых активах действует в стране без малого год, но оставшиеся шероховатости несут серьёзные проблемы. Ранее вице-спикер палаты Алексей Гордеев заявлял, что созданная недавно в Госдуме рабочая группа должна подготовить предложения по законодательному регулированию обращения криптовалют в России.

Государство, по его словам, принимает во внимание сам факт существования и развития криптоиндустрии, но в настоящее время в правовом поле не прописаны меры регулирования обращения криптовалют. Также отсутствуют четкие определения терминов «криптовалюта» или «майнинг».

Вице-спикер добавил, что сначала надо поработать над понятийным аппаратом. Его формированием займется экспертный совет при рабочей группе. Первое заседание группы с участием представителей ЦБ и профильных министерств прошло 21 декабря. В следующий раз эксперты соберутся для выработки предложений в феврале 2022 года, сообщает РИА Новости.

Биткоин и майнинг хотят обложить налогами

По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, криптовалюта сегодня — это не только возможность оперативно приобрести товары ширпотреба, но и способ оплаты наркотрафика, террористических операций, а также взятки. И в этот нерегулируемый крипторынок россияне уже инвестировали в 5 триллионов рублей, уточнил депутат.

«При этом налогообложение до сих пор не определено ни для цифровых финансовых активов, ни для криптовалют, — пояснил «Парламентской газете» Анатолий Аксаков. — Майнинг вообще создает проблемы. У меня в комитете обращения из Иркутска: жалуются на то, что майнеры платят за потребляемое электричество наравне с рядовыми гражданами, хотя на лицо предпринимательская деятельность».





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Если майнинг — это бизнес, то здесь следует вводить ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и вносить майнеров в реестр налогоплательщиков, уверен Аксаков.

«Пусть платят налоги, пусть платят за электроэнергию в соответствии с тарифом для бизнеса, — предлагает депутат. — И все это должно быть легально. Люди не должны бояться, что к ним завтра придут и спросят: чем вы тут занимаетесь?»

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