Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Госдуме намерены урегулировать все правовые вопросы с криптовалютой

В Госдуме намерены урегулировать все правовые вопросы с криптовалютой

В Госдуме намерены урегулировать все правовые вопросы с криптовалютой

00:07  Автор: Валерий Филоненко



Законодательное определение криптовалюты и майнинга сделает кибер-бизнес более прозрачным и предсказуемым для предпринимателей и в то же время расширит для государства доходную базу. Этим займется специально созданная в Госдуме рабочая группа.

Закон о цифровых финансовых активах действует в стране без малого год, но оставшиеся шероховатости несут серьёзные проблемы. Ранее вице-спикер палаты Алексей Гордеев заявлял, что созданная недавно в Госдуме рабочая группа должна подготовить предложения по законодательному регулированию обращения криптовалют в России.

Государство, по его словам, принимает во внимание сам факт существования и развития криптоиндустрии, но в настоящее время в правовом поле не прописаны меры регулирования обращения криптовалют. Также отсутствуют четкие определения терминов «криптовалюта» или «майнинг».

Вице-спикер добавил, что сначала надо поработать над понятийным аппаратом. Его формированием займется экспертный совет при рабочей группе. Первое заседание группы с участием представителей ЦБ и профильных министерств прошло 21 декабря. В следующий раз эксперты соберутся для выработки предложений в феврале 2022 года, сообщает РИА Новости.

Биткоин и майнинг хотят обложить налогами


По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, криптовалюта сегодня — это не только возможность оперативно приобрести товары ширпотреба, но и способ оплаты наркотрафика, террористических операций, а также взятки. И в этот нерегулируемый крипторынок россияне уже инвестировали в 5 триллионов рублей, уточнил депутат.

«При этом налогообложение до сих пор не определено ни для цифровых финансовых активов, ни для криптовалют, — пояснил «Парламентской газете» Анатолий Аксаков. — Майнинг вообще создает проблемы. У меня в комитете обращения из Иркутска: жалуются на то, что майнеры платят за потребляемое электричество наравне с рядовыми гражданами, хотя на лицо предпринимательская деятельность».


Читайте также:

• ЦБ намерен уточнить правила обращения криптовалют • СМИ: Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты

Если майнинг — это бизнес, то здесь следует вводить ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и вносить майнеров в реестр налогоплательщиков, уверен Аксаков.

«Пусть платят налоги, пусть платят за электроэнергию в соответствии с тарифом для бизнеса, — предлагает депутат. — И все это должно быть легально. Люди не должны бояться, что к ним завтра придут и спросят: чем вы тут занимаетесь?»

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#криптовалюта #бизнес


584
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 января 2022 года
СМИ: App Store и Google Play добавили мобильный кошелек цифрового юаня
СМИ: App Store и Google Play добавили мобильный кошелек цифрового юаня
Старейшие предприятия Европы
Старейшие предприятия Европы
В Северной Корее заявили, что шаурму изобрел Ким Чен Ир в 2011 году
В Северной Корее заявили, что шаурму изобрел Ким Чен Ир в 2011 году
Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса
Жириновский пожелал Шукшиной медленной смерти от коронавируса
Лунный день сегодня 5 января 2022 года
Лунный день сегодня 5 января 2022 года
Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам «Криминального чтива»
Квентин Тарантино объявил даты проведения NFT-аукциона по мотивам
Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale
Процессинговый сервис Simplex добавил поддержку Everscale

Топ на сегодня

Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи
Рождественские колядки в 2022 году: традиции и обычаи
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2022 году?
В каких сферах вырастут цены в 2022 году
В каких сферах вырастут цены в 2022 году
Подсчитана стоимость составов российских футбольных клубов
Подсчитана стоимость составов российских футбольных клубов
"Будто после курса химиотерапии": звезда Comedy Woman потеряла волосы из-за серьезной болезни
"Будто после курса химиотерапии": звезда Comedy Woman

Еще по теме

Аксаков: рабочая группа Госдумы по регулированию майнинга начнет работу в ближайшее время
В Госдуме будет сформирована рабочая группа по подготовке нового закона о туризме
Бизнес-омбудсмен призвал не обкладывать добычу криптовалют налогами
В Минфине заявили, что государство возглавит процесс обращения криптовалют - инструмента мошенников и террористов