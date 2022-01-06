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В Италии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 50 лет

В Италии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 50 лет

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:59  Автор: Александр Тараканов



Совет министров Италии с целью остановить распространение в стране омикрон-штамма COVID-19 принял единогласно декрет-закон, обзывающий всех граждан в возрасте от 50 лет пройти курс вакцинации от коронавируса, сообщает ANSA.

Как отмечает агентство, данное требование будет действовать до 15 июня.

Кроме этого, пишет оно, все представители возрастной группы 50+, работающие как в государственном секторе, так и на частных предприятиях, должны с 15 февраля иметь усиленные COVID-паспорта (super Green Pass). Стать его обладателями могут лишь те, кто прошёл курс иммунизации от коронавируса или переболел им. Отсутствие данного медицинского сертификата у работника будет означать его «неоправданное отсутствие на рабочем месте» и лишение заработной платы, но не увольнение.

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В публикации говорится также, что с 1 февраля по 31 марта антиковидные ограничения вводятся для работников и посетителей административных учреждений, банков, почты, а также коммерческих центров, магазинов розничной торговли, парикмахерских и центров бытовых услуг. Им необходимо будет иметь базовый Green Pass. Его обладателями могут стать не только привитые от коронавируса и переболевшие им, но и получившие отрицательный результат теста на наличие инфекции. Санитарные сертификаты не нужно предъявлять только в продуктовых магазинах и аптеках.

Во время выступления на заседании правительства, пишет в свою очередь AGI, премьер-министр Марио Драги заявил, что одобренные меры направлены на «сдерживание кривой заражений», а также на то, чтобы «заставить ещё невакцинированных итальянцев сделать прививки». В первую очередь это касается людей определённого возраста, «в котором повышен риск госпитализаций».

По официальным данным, за прошедшие сутки в Италии было выявлено более 189 тысяч случаев COVID-19, что является очередным антирекордом с начала пандемии. Всего же в стране сейчас насчитывается более 1,4 миллиона точно установленных носителей коронавируса. Общее число заразившихся им за время пандемии составляет 6 756 035, включая 138 276 умерших и 5 196 642 выздоровевших.

Согласно данным Il Sole 24 Ore, на вечер 5 декабря в Италии число полностью вакцинированных от COVID-19 составило 46 505 634, что соответствует 78,48 процента населения страны.



#коронавирус #вакцинация #Италия


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По материалам: pnp.ru

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