В МИД России рассказали об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности

17:59 Автор: Марьям Гулалиева

Российская сторона рассчитывает на достаточно быстрый результат на переговорах с представителями Запада по гарантиям безопасности, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

По его словам, на следующей неделе проведут первое установочное мероприятие, где российская сторона объяснит логику своего подхода и зафиксирует «элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе».

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Рябков отметил, что «главное нам на нынешнем отрезке — разобраться с позицией оппонентов». Он напомнил, что пока со стороны США, НАТО, да и других стран звучали лишь «самые общие достаточно абстрактные комментарии в том духе, что что-то приемлемо, что-то неприемлемо, но главное — диалог, а также важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию».

«В таком подходе очень мало рациональных зёрен по причине того, о чём мы говорили многократно, а именно безостановочного, крайне интенсивного военного и геополитического освоения натовцами территории вблизи наших рубежей и появления там соответствующих систем вооружений, активизации учений и так далее», — подчеркнул дипломат.

Рябков отметил, что ситуация в сфере безопасности резко изменилась для России, «поэтому возникла потребность в срочном запуске этого процесса в соответствии с указаниями президента».

«Мы рассчитываем — об этом президент сам говорил неоднократно — на достаточно быстрый результат. Однако после мероприятий, которые состоятся на следующей неделе, станет понятно, возможен ли быстрый прогресс, возможно ли движение по сюжетам, которые нас интересуют в первую очередь», — добавил Рябков.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Согласно одному из проектов, РФ и Соединённые Штаты не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга.

В соглашении о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО говорится, что его участники должны будут мирно решать все международные споры и урегулировать проблемные ситуации с помощью механизмов срочных консультаций.

#международные отношения #НАТО #США

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