В новом трейлере показали древо навыков Dying Light 2: Stay Human





Разработчики Dying Light 2: Stay Human понемногу знакомят игроков со своим проектом. На днях показали трейлер, в котором используется трассировка лучей, до этого стало известно о 140 вариантах оружия и более чем 500 различных предметах снаряжения.

Сегодня разработчики Dying Light 2: Stay Human опубликовали небольшое видео, в котором показали дерево навыков в игре. Ниже можно посмотреть, как будет выглядеть это древо навыков, а также ознакомиться с некоторыми из них.

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Напомним, что релиз Dying Light 2: Stay Human состоится 4 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.