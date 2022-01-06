В России предложили ограничить скорость курьеров

Вадим Карасев

Сенатор Александр Башкин предложил ввести отслеживание соблюдения скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах, а также степень их экипировки. Следить за соблюдением этого правила должны будут работодатели, пишет РИА "Новости".

По словам Башкина, работников также надо обучать правилам ПДД. Кроме того, их нужно оснастить необходимой экипировкой, которая увеличит безопасность граждан в крупных российских городах. Скорость курьеров, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах, стоит ограничить до 25 километров в час, добавил политик.

"Нам, законодателям, стоит подумать, как вменить компаниям доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали скорость, соблюдали ПДД и носили необходимую экипировку", — подчеркнул он.

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