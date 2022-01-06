Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические ценности"

Вадим Карасев

Власти КНР предложили проводить проверку безопасности тех мобильных приложений, которые могут влиять на общественное мнение и "участвовать в мобилизации общества". Администрация киберпространства Китая, национальный регулятор по вопросам кибербезопасности, уже опубликовала проект правил для таких программ.

В соответствии с новыми требованиями, владельцы ПО должны следовать конституции и законам Поднебесной, "придерживаться верного политического курса", а также "продвигать основные социалистические ценности". Также приложения не должны использоваться для "создания угрозы национальной безопасности, нарушения общественного порядка, законных прав или интересов других лиц".

Администрация по кибербезопасности страны подвергнет проверке мобильные приложения на "скрытый риск безопасности данных". В случае выявления каких-либо нарушений владельцев программ будут предупреждать или же временно приостановят функционирование ПО.

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