Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты

Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты

Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты

Проект TC Candler & Independent Critics составил рейтинг самых красивых мужчин планеты. В него в очередной раз вошел 33-летний российский певец и актер Алексей Воробьев, сообщает "Московский комсомолец".

Звезда российского шоу "Холостяк" на ТНТ расположился на 53-й строчке списка "100 самых красивых лиц", который составляется с 1990 года. Актер, сыгравший шпиона Юрия Телатовича в сериале Netflix "Космические войска", вошел в рейтинг уже в пятый раз.

При этом Алексей Воробьев обошел таких звезд, как Дуэйн Джонсон, Криштиану Роналду, Том Холланд и Зак Эфрон.

Стоит отметить, самым красивым мужчиной планеты признан 25-летний бирманский актер, певец и модель Паинг Такхон, отбывающий за протест против военного переворота в Мьянме 3-летний тюремный срок.

Второе место в рейтинге занял австралийский певец Крис Хемсворт, который больше всего известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel. 

На третьей строчке южнокорейский певец Ким Тхэхен, являющийся участником популярного бойз-бенда BTS.

Авторы отмечают, что выбрали 100 участников из почти 130 тысяч претендентов из 45 стран мира, при этом их популярность и происхождение не влияют на составление рейтинга.

Как писал NEWSTES, ранее Киркоров отправился на отдых в Майами в компании друга-качка.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты
Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых
Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Полезные свойства золототысячника и сферы его применения
Полезные свойства золототысячника и сферы его применения
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические ценности"
Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические
Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе 2022 года
Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова
BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова

Топ на сегодня

Старейшие предприятия Европы
Старейшие предприятия Европы
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России
Аксинит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Аксинит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не сможет полюбить бедного мужчину
"Какая любовь без денег?": Водонаева раскрыла, почему не
Битва книг: "Сороки-убийцы" и "С ключом на шее"
Битва книг: "Сороки-убийцы" и "С ключом на шее"

Еще по теме

Самым красивым мужчиной следующего года стал фанат Дейенерис из «Игры престолов»
Названы самые красивые люди 2016 года
Роналду стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Европы
Даарио Нахариса из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной