Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты

Вадим Карасев

Проект TC Candler & Independent Critics составил рейтинг самых красивых мужчин планеты. В него в очередной раз вошел 33-летний российский певец и актер Алексей Воробьев, сообщает "Московский комсомолец".

Звезда российского шоу "Холостяк" на ТНТ расположился на 53-й строчке списка "100 самых красивых лиц", который составляется с 1990 года. Актер, сыгравший шпиона Юрия Телатовича в сериале Netflix "Космические войска", вошел в рейтинг уже в пятый раз.



При этом Алексей Воробьев обошел таких звезд, как Дуэйн Джонсон, Криштиану Роналду, Том Холланд и Зак Эфрон.

Стоит отметить, самым красивым мужчиной планеты признан 25-летний бирманский актер, певец и модель Паинг Такхон, отбывающий за протест против военного переворота в Мьянме 3-летний тюремный срок.

Второе место в рейтинге занял австралийский певец Крис Хемсворт, который больше всего известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.

На третьей строчке южнокорейский певец Ким Тхэхен, являющийся участником популярного бойз-бенда BTS.



Авторы отмечают, что выбрали 100 участников из почти 130 тысяч претендентов из 45 стран мира, при этом их популярность и происхождение не влияют на составление рейтинга.

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