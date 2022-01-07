12 проблем всех женщин в забавных, но правдивых комиксах

Иллюстратор под ником Planet Prudence рисует забавные, но правдивые комиксы, в которых показаны самые распространенные проблемы всех женщин и девушек.

Наверняка каждая из нас сможет найти здесь себя и от души посмеяться над несовершенством этой жизни.

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