18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным

Делать селфи гораздо проще, чем просить другого человека сфотографировать тебя. Поэтому когда люди хотят сделать свой снимок, они просто включают фронтальную камеру и снимают себя в понравившейся обстановке. Вот только события, что происходят в кадре, могут измениться за долю секунды, и полученное селфи выйдет совсем не таким, как было задумано. Но не стоит из-за этого печалиться, ведь эти снимки могут оказаться куда более крутыми, милыми и забавными! Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Муха сделала это селфи куда более забавным

Когда пытаешься сделать хороший снимок со своей девочкой

Смотрители едва ли ожидали, что гориллы будут позировать для селфи

Я просто хотела сделать селфи в своём крутом наряде

Но кот не оценил столь дерзкий образ.

Делал селфи со старшей дочерью с утра, и только потом обнаружил на снимке, как младшая дочь улыбается во сне

Моей дочери 15, и она любит отправлять мне глупые селфи

Её морская свинка определённо сделала этот кадр круче!

Не помню, чтобы у меня была борода из мыльных пузырей

Нам попалась лама, которая любит делать селфи

Она сделала селфи в тот момент, когда я падал

Вот почему не следует делать селфи зимой

Совершенно случайно у меня вышло лучшее селфи!

Наш сын посмотрел прямо в объектив, и это сделало кадр ещё круче!

Его первое селфи.

Тот неловкий момент, когда хочешь сделать селфи, а на фоне какая-то женщина решает отругать своего сына

Попросил Гастона сделать со мной селфи, и вот, что я получил

Гастон — персонаж из мультфильма «Красавица и чудовище».

Это моё лучшее селфи с сестрой (и каким-то незнакомцем)

Попытка моей жены сделать милый снимок с нашим котом

Кажется, ребёнку не нравится селфи

Коты любят меня

А ещё у нас есть подборка с 17 забавными котиками и собаками, которые показали, кто здесь настоящие звёзды селфи!