Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным

18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным

Делать селфи гораздо проще, чем просить другого человека сфотографировать тебя. Поэтому когда люди хотят сделать свой снимок, они просто включают фронтальную камеру и снимают себя в понравившейся обстановке. Вот только события, что происходят в кадре, могут измениться за долю секунды, и полученное селфи выйдет совсем не таким, как было задумано. Но не стоит из-за этого печалиться, ведь эти снимки могут оказаться куда более крутыми, милыми и забавными! Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Муха сделала это селфи куда более забавным

Когда пытаешься сделать хороший снимок со своей девочкой

Смотрители едва ли ожидали, что гориллы будут позировать для селфи

Я просто хотела сделать селфи в своём крутом наряде

Но кот не оценил столь дерзкий образ.

Делал селфи со старшей дочерью с утра, и только потом обнаружил на снимке, как младшая дочь улыбается во сне

Моей дочери 15, и она любит отправлять мне глупые селфи

Её морская свинка определённо сделала этот кадр круче!

Не помню, чтобы у меня была борода из мыльных пузырей

Нам попалась лама, которая любит делать селфи

Она сделала селфи в тот момент, когда я падал

Вот почему не следует делать селфи зимой

Совершенно случайно у меня вышло лучшее селфи!

Наш сын посмотрел прямо в объектив, и это сделало кадр ещё круче!

Его первое селфи.

Тот неловкий момент, когда хочешь сделать селфи, а на фоне какая-то женщина решает отругать своего сына

Попросил Гастона сделать со мной селфи, и вот, что я получил

Гастон — персонаж из мультфильма «Красавица и чудовище».

Это моё лучшее селфи с сестрой (и каким-то незнакомцем)

Попытка моей жены сделать милый снимок с нашим котом

Кажется, ребёнку не нравится селфи

Коты любят меня

А ещё у нас есть подборка с 17 забавными котиками и собаками, которые показали, кто здесь настоящие звёзды селфи!


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным
18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат
Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
DLC The Queen and the Sea для Dead Cells уже доступно на Xbox
DLC The Queen and the Sea для Dead Cells уже доступно на Xbox
Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr
Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят
В России предложили ограничить скорость курьеров
В России предложили ограничить скорость курьеров
Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке транзакций
Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы их найти
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0
Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций
Распродажа игр и DLC для Xbox «последний шанс» — 230+ позиций
Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC
Microsoft объяснила, почему переименовала подписку Game Pass для PC
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox

Топ на сегодня

Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Светлана Чуйкина: биография, личная жизнь, ее дети и муж (фото)
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Лунный день сегодня 6 января 2022 года
Лунный день сегодня 6 января 2022 года

Еще по теме

В Индии рекомендуют не делать селфи со львами
Домашнее селфи красивых девушек (66 ФОТО)
Пошлые селфи сексуальных девушек (59 ФОТО)
Ученые доказали, что селфи разрушают отношения