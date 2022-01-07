18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным
Делать селфи гораздо проще, чем просить другого человека сфотографировать тебя. Поэтому когда люди хотят сделать свой снимок, они просто включают фронтальную камеру и снимают себя в понравившейся обстановке. Вот только события, что происходят в кадре, могут измениться за долю секунды, и полученное селфи выйдет совсем не таким, как было задумано. Но не стоит из-за этого печалиться, ведь эти снимки могут оказаться куда более крутыми, милыми и забавными! Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
Муха сделала это селфи куда более забавным
Когда пытаешься сделать хороший снимок со своей девочкой
Смотрители едва ли ожидали, что гориллы будут позировать для селфи
Я просто хотела сделать селфи в своём крутом наряде
Но кот не оценил столь дерзкий образ.
Делал селфи со старшей дочерью с утра, и только потом обнаружил на снимке, как младшая дочь улыбается во сне
Моей дочери 15, и она любит отправлять мне глупые селфи
Её морская свинка определённо сделала этот кадр круче!
Не помню, чтобы у меня была борода из мыльных пузырей
Нам попалась лама, которая любит делать селфи
Она сделала селфи в тот момент, когда я падал
Вот почему не следует делать селфи зимой
Совершенно случайно у меня вышло лучшее селфи!
Наш сын посмотрел прямо в объектив, и это сделало кадр ещё круче!
Его первое селфи.
Тот неловкий момент, когда хочешь сделать селфи, а на фоне какая-то женщина решает отругать своего сына
Попросил Гастона сделать со мной селфи, и вот, что я получил
Гастон — персонаж из мультфильма «Красавица и чудовище».
Это моё лучшее селфи с сестрой (и каким-то незнакомцем)
Попытка моей жены сделать милый снимок с нашим котом
Кажется, ребёнку не нравится селфи
Коты любят меня
А ещё у нас есть подборка с 17 забавными котиками и собаками, которые показали, кто здесь настоящие звёзды селфи!