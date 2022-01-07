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2022 год по китайскому календарю: когда начинается и заканчивается

2022 год по китайскому календарю: когда начинается и заканчивается

Китайский Новый год не отмечают в привычную нам дату с 31 декабря на 1 января. Его празднование высчитывается по лунному календарю. С момента его наступления начинается правление нового покровителя. В 2022 году им станет голубой Водяной Тигр.


Празднование Китайского Нового года получило широкое распространение, и отметить его соберутся далеко за пределами Поднебесной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какого числа будет проходить торжество в 2022 году, чтобы не упустить возможности еще раз загадать заветное желание и весело отпраздновать появление нового покровителя года в кругу близких людей.

Начало Китайского Нового года

Узнать о том, когда состоится празднование Китайского нового года в 2022 году, несложно. Для этого нужно знать дату второго Новолуния после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния.

Празднование на Востоке начнется 1 февраля, и этот день будет началом череды праздничных дней, которые завершатся 15 числа последнего месяца зимы. Это событие приурочено к празднику Весны, которое означает пробуждение природы от зимней спячки. Весь период новогодних торжеств принято задабривать Голубого Тигра, чтобы снискать его расположение и покровительство.

Основные традиции Китайского Нового года


Традиционными подарками будут символы года, однако их дарят вместе с другими подарками. В преддверии празднования китайцы украшают свои дома, отдавая преимущество красному цвету: это и бумажные фонарики, и монеты на красных лентах, и многочисленные яркие шары. Воссоздать атмосферу праздника каждый сможет у себя дома, чтобы еще раз отметить наступление нового 2022 года.

В Китае принято праздновать Новый год в кругу членов семьи, и по традиции родственники собираются вместе, даже если их разделяют тысячи километров.

В период празднования с 1 по 9 февраля сторонятся ссор и конфликтов, не потакают вредным привычкам и стараются всеми силами сохранить позитивный настрой. Благодаря воссоединению с семьей и добрым взаимоотношениям удается привлечь удачу и процветание на весь год.

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По материалам: dailyhoro.ru

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