Алексей Панин оправдался за свое поражение на ринге

Актер Алексей Панин в пух и прах проиграл бой Никите Преснякову. Артист заявил, что после поединка с музыкантом Никитой Пресняковым был сосредоточен на своих зубах, которые сильно пострадали. Видео боя появилось на Rutube-канале «Наше дело». «Я в первый раз на ринге, сделал, что мог. Давайте уберем профессиональных бойцов, пускай они долбятся. А мы будем приглашенными звездами, которые живут по своим правилам на этом проекте. Продюсеры не захотели это сделать», сказал Алексей Панин.Никита Пресняков Напомним, что Никита Пресняков отправил во втором раунде в нокаут Алексея Панина. Актер не смог подняться и бой был завершен досрочно. Конфликт между внуком Аллы Пугачевой и Алексеем Паниным случился из-за актера Никиты Джигурды, который и сам не прочь помахать кулаками. Никита Пресняков заявил, что Джигурда слабо дерется. Панин решил наказать обидчика своего друга. Правда, сделать это у него не вышло.