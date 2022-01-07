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Алсу поделилась совместным фото с дочками

Алсу поделилась совместным фото с дочками
38-летняя певица Алсу устроила необычную фотосъемку с дочками. Исполнительница хита «Иногда» — многодетная мама. Вместе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, певица воспитывает троих детей: 15-летнюю Сафину, 13-летнюю Микеллу и пятилетнего Рафаэля. Если дочерей поп-звезда время от времени показывает публике, то лицо крошки-сына пока предпочитает скрывать. Новогодние праздники Алсу проводит вместе с семьей. На этот раз артистка с дочерьми снялись в ярких нарядах.
Алсу с дочками «Очень патриотично получилось», — кокетливо отметила Алсу. «Куколки», — первой прокомментировала Анжелика Ревва. «Папины дочки — копия, на маму никто не похож», «Конечно, мамочку никто не перепрыгнет по красоте. Вот как природа постаралась. Алсу — необыкновенная красавица!», «Девчонки какие большие», «Как быстро выросли дочки, какая красивая и молодая мама», «Красавицы девочки, ты рядом с дочками выглядишь как старшая сестричка», «А кто из них мама, а кто дочери?» — пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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